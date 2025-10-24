Julio Baptista: «El Real Madrid es favorito en el Clásico, ganará 3-1»

Julio Baptista e Ivan Rakitic han compartido su visión sobre lo que significa competir en el escenario más exigente del fútbol mundial, un Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu. Una cita donde la historia, la rivalidad y la excelencia se dan cita, y donde solo vale hacerlo a lo grande.

Con esta colaboración, Mahou lleva su espíritu competitivo al terreno de juego con una propuesta que reivindica la grandeza de este encuentro y la determinación con la que se afronta. Porque cuando se trata del mejor partido del mundo, no hay espacio para la duda: hay que hacerlo grande.

Julio Baptista, ex jugador del Real Madrid ha analizado el estado del club madridista: «El Real Madrid tiene controlado el juego, pero en estos partidos son vitales los detalles. En eso se basa el partido. No puedes fallar, hay que meter en cada oportunidad, así que esperamos que el Madrid esté acertado».

El brasileño se ha atrevido incluso con una predicción del resultado: «Los dos equipos llegan bien para este partido. El Real Madrid se posiciona como el favorito por jugar en casa, así que yo digo que el resultado será 3-1 para el Madrid».

Dos leyendas se mojan con el Clásico

Ivan Rakitic, ex jugador del Barcelona, ha contado a Mahou Cinco Estrellas qué significa para él este partido y cuáles serán las claves para alcanzar la victoria culé: «Desde luego no es un partido cualquiera, sabemos que una victoria nos puede dar muchísimo. El centro del campo es la clave y es precisamente donde el Madrid es más peligroso».

El croata ha confesado también quién será para él el jugador estrella de este partido: «Estoy convencido de que el Barça puede ganar y la importancia de Pedri es increíble en esto. Solo hay que ver cómo hablan de él sus compañeros. Pedri está ahí marcando goles importantes para el fútbol español y para su club».