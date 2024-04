¿Quién es Soto Grado? El árbitro que pitará el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona

El Clásico del fútbol español es el partido más deseado por los jugadores para formar parte de él, pero también el sueño de un árbitro de élite. César Soto Grado fue elegido, por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, para pitar el Real Madrid-Barcelona de la jornada 32 de la Liga EA Sports. Es un árbitro ya con cierta experiencia en el fútbol español, con la vitola de colegiado internacional, pero del que hay algunas cosas que los aficionados no saben y que pueden conocer a partir de ahora.

Abulense de nacimiento, concretamente en la localidad de Candeleda, Soto Grado no está adscrito al Colegio de Árbitros de Castilla y León, si no que pertenece al Colegio Riojano. Su edad, 43 años (17 de junio de 1980), explica un ascenso no demasiado prematuro a la máxima competición del fútbol nacional, y es que su primer encuentro como árbitro principal en Primera División, la Liga EA Sports, data del año 2019.

El impacto de Soto Grado en el fútbol de élite, sin embargo, fue total, ya que tras el ascenso a Segunda División, sólo estuvo una temporada en esta competición, logrando la escalada definitiva a Primera, la actual Liga EA Sports, en la difícil temporada 2019-20, la del parón por la pandemia del coronavirus.

En cuestión de meses, las buenas o bien valoradas actuaciones del colegiado de la provincia de Ávila también le sirvieron para convertirse en árbitro internacional, y hasta la fecha ha participado en encuentros de clasificación de la Champions League, la UEFA Conference League y a nivel nacional de prestigio, la Supercopa de España.

La vida personal de Soto Grado: profesión y familia

Soto Grado, tal y como sucede con el resto de árbitros de la élite del fútbol español, cuenta con una profesión, a la que se dedicó en sus inicios y que puede volver a ejercer cuando se retire del arbitraje y del mundo del fútbol profesional. En el caso del abulense, es maestro de educación primaria, algo de lo que presume en alguna de las entrevistas que ha concedido en los últimos tiempos.

Lo que también defiende el árbitro encargado de dirigir el Clásico de Liga del Bernabéu es de la protección de su familia, y de la familia de los árbitros, que no debería ser diana de los insultos de parte de los aficionados al deporte rey. «Nosotros también tenemos familia, hay líneas que no se deberían superar», comentó antes de la final de la Supercopa de España 2022.

El orgullo de ser árbitro

La pasión por el arbitraje lleva a César Soto Grado a asegurar que le gustaría que un hijo suyo fuera árbitro tal y como lo es él. «Es lo mejor que he hecho en mi vida. Es dónde mejores amigos he hecho. Es una manera diferente de vivir el deporte y el fútbol. Como futbolista es muy difícil llegar. En mi pueblo lo era, pero después me di cuenta que era muy bueno para llevar el agua a mis compañeros. Esa fue una de las razones por la que me metí a árbitro», declaró este árbitro emergente del fútbol español, al que le ha llegado su primera gran oportunidad de arbitrar como colegiado principal (ya lo hizo desde el VAR) un Clásico entre Real Madrid y Barcelona.