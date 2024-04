Real Madrid – Barcelona: un Clásico de campeonato

Liga o no Liga. Punto final o vida. Si el Clásico que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas) lo gana el Real Madrid, el conjunto blanco abandonará su feudo con la sensación de que han conquistado el título. No será matemático, pero sí virtual. Por otro lado, si el Barcelona es capaz de asaltar el coliseo madridista, se enganchará a la lucha. No lo tendrán sencillo los de Xavi, pero les quedará un hilo de vida. ¿Y si empatan? Pues si firman tablas se puede decir que los de Ancelotti también estarán muy cerca de entonar el alirón.

El Real Madrid llega a este duelo con la moral por las nubes. Los blancos lograron doblegar el pasado miércoles al Manchester City para convertirse en el único equipo español en acceder a las semifinales de la Champions. Tras un partido tremendamente sufrido, donde los madridistas hicieron un ejercicio admirable de resistencia, terminaron logrando la clasificación tras ganar a los de Guardiola desde la tanda de penaltis.

Ahora, el Real Madrid tiene claro que debe ganar al Barcelona para cerrar la Liga y centrarse en la eliminatoria de semifinales de la Champions contra el Bayer de Múnich. Los hombres de Carlo Ancelotti tienen claro que si suman los tres puntos pondrán punto final a la competición liguera, aunque también están seguros de que no será sencillo. El Barcelona, que sólo tiene esta oportunidad para seguir peleando por algún objetivo en lo que resta de temporada, lo dará absolutamente todo a pesar de tener la moral tocada tras haber caído frente al PSG en cuartos.

Ancelotti no hará muchas rotaciones

A pesar del cansancio acumulado, Ancelotti apostará por un once muy reconocible. La gran duda está en el lateral izquierdo. Mendy, con una ligera sobrecarga, no se entrenó en la previa del choque y, aunque está en la convocatoria, no apunta a titular. Nacho o Camavinga son los que más opciones tienen de ocupar esa posición, aunque no se debe descartar al cien por cien a Fran García.

El resto del equipo será el esperado. Lunin, héroe del Etihad, estará en la portería. En el lateral derecho formará Carvajal, mientras que Rüdiger será uno de los centrales. En el centro del campo, lo normal es que Tchouaméni actúe de pivote, aunque no se puede descartar a Camavinga. Por delante, formarán Valverde y Kroos, mientras que el ataque será para Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

La última esperanza del Barcelona

El Barcelona debe buscar reacciones para la esperanza, ya que el cuadro catalán ha sumado 26 de 30 puntos posibles en la Liga y es el único equipo de la competición que sigue invicto como visitante, con nueve victorias y seis empates.

El Barcelona ha perdido los tres últimos clásicos ante el Real Madrid, aunque de manera muy distinta: arrollado en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del curso pasado (0-4), superado en el encuentro liguero de la primera vuelta tras marcar primero y dominar el juego (1-2), y barrido en la Supercopa de España (4-1).

En este último enfrentamiento, los de Xavi, descoordinados en la presión y tibios en el área, fueron acribillados por las transiciones del Real Madrid y se vieron sorprendidos por la posición interior de Vinicius, que neutralizó la estrategia del técnico egarense de desplazar a Ronald Araujo, su mejor marcador, al lateral derecho.

Esta vez se espera que el uruguayo forme en el eje de la zaga en una alineación que presentará pocos cambios respecto al once del martes contra el PSG, con la principal incógnita de si Sergi Roberto y Andreas Christensen regresarán al centro del campo en detrimento de Pedro González ‘Pedri’ y Frenkie de Jong para dar equilibrio al equipo.

El Barcelona deberá recuperar la solidez defensiva que le había caracterizado en los últimos tiempos, mientras que en ataque sus opciones pasarán, en gran medida, por el desequilibrio de Lamine Yamal y el buen momento de Raphinha, que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos. Xavi contará con las únicas bajas por lesión de Gavi y Alejandro Balde, mientras que recuperará a Íñigo Martínez, Joao Cancelo y Robert Lewandowski, que se perdieron el último duelo liguero contra el Cádiz por sanción.

Real Madrid – Barcelona: posibles onces