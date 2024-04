Ancelotti: «El pastel está preparado y sólo hay que ponerle la guinda»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Barcelona. Los blancos, que llegan con el subidón moral de haber eliminado al Manchester City en cuartos de final de la Champions, buscarán dar el que sería el golpe definitivo a la Liga.

«Estamos recuperando. Hay jugadores que necesitan un día más. Mendy no se ha entrenado, pero estará en la convocatoria. Sólo él estaba cansado y le dimos un día más de descanso», comentó sobre el estado físico del equipo.

«No me sorprende porque cada uno puede opinar. Sabemos como tenemos que jugar. Tenemos aspectos defensivos y ofensivos. Hay partidos en los que tienes menos la pelota y tienes que estar bien. A día de hoy no he encontrado ningún aficionado nuestro triste. Están todos muy contentos. El equipo ha dado la cara. Hay un dicho que me gusta mucho, que es háblame del mar, marinero», explicó sobre las críticas recibidas por como lograron el pase a las semifinales.

Ancelotti también habló de Nacho: «Es su futuro y es él el que lo tiene que decidir. Hizo un partido espectacular el otro día, de un defensa de alto nivel. Ha sido, es y sigue siendo un gran central». Sobre su futuro, explicó que «ellos decidirán su futuro».

Sobre la tanda de penaltis, explicó que «todos tienen que estar preparados». «Todos han ayudado mucho, Llopis ha trabajado mucho y tiene muchos informes. Todo ha salido bien». Confirmó que Militao «mañana puede ser titular». «Puede ser una opción para mañana», aseguró.

Ancelotti habló de Valverde: «Es difícil decir lo que puede mejorar. Ha sido la temporada de la continuidad. Es un jugador de equipo. Donde lo pongo aporta. Es insustituible para mí».

El italiano habló de sus ayudantes: «El cuerpo técnico aporta mucho. Tenemos un cuerpo técnico de alto nivel y joven. Tenemos preparadores físicos muy jóvenes. Aportan entusiasmo y me hacen dudar muchas veces. Se encuentran muy con los jugadores. Para mi edad, donde a veces el entusiasmo te falta un poco, es importante tenerlos. Es un ambiente sano y limpio. Esto es muy importante».

«Estamos muy cerca de ganar la Liga. Va a ser un Clásico como los de siempre. Es una gran oportunidad de acercarnos para ganar el título. Sabemos de las dificultades que vamos a tener», comentó sobre las opciones de título.

«Cuando estamos al final y hay que sacar resultados, podemos sacar todos los defensas que sean necesarios y dos porteros se puede», comentó sobre la línea de cinco con la que terminó contra el City. Además, dejó claro que Modric «nunca va a dejar de ser revulsivo». «Se sigue entrenando con las mismas ganas de siempre», añadió.

«Lo estamos haciendo muy bien. El pastel está preparado y hay que meter la guinda este mes. Hemos recuperado a Militao, vamos a recuperar a Courtois y sólo faltará Alaba», comentó sobre la temporada.

También habló de Mendy: «Tiene contrato y es muy importante para nosotros. Está aportando mucho. Para nosotros es el mejor del mundo. En los entrenamientos pasa igual, regatearlo no es sencillo».

Sobre Rodrygo, dijo que lo ve muy bien. «Siempre ha trabajado y para nosotros es muy importante. Está muy bien y motivado. Mañana descansa… hasta las 21:00 horas».

Sobre la noche del Etihad, reconoció que «fue una noche muy difícil». «Estuvimos muy poco tiempo fuera de la eliminatoria, pero cuando más sufrí fue contra el Chelsea hace dos años».