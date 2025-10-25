Horario del Real Madrid – Barcelona: a qué hora es y dónde ver el Clásico por TV en directo y en vivo gratis el partido de Liga

Consulta cuándo es el Clásico, horario y canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Barcelona de Liga Este Clásico Real Madrid - Barcelona es de la jornada 10 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu Este Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona promete ser apasionante y será un auténtico partidazo

Se viene partidazo en la jornada 10 de la Liga. El Real Madrid y el Barcelona se ven las caras en el primer Clásico de la temporada, que se jugará en el Santiago Bernabéu y la emoción, tal y como están las cosas en la clasificación estará asegurada, aunque claro que todavía queda mucho por delante y no se decidirá nada por ahora. Te contamos cuándo es, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Chamartín entre los dos equipos más laureados de nuestro país.

Cuándo juega el Clásico Real Madrid – Barcelona de la Liga

El Real Madrid recibe al Barcelona en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 10 de la Liga. Los de Xabi Alonso afrontan este Clásico con máxima emoción, ya que quieren vengarse del cuadro azulgrana tras las derrotas que sufrieron el pasado curso. Los de Concha Espina esperan no pagar caro el cansancio tras haber jugado ante la Juventus hace unos días en la Champions League, aunque el cuadro azulgrana también tuvo encuentro continental frente al Olympiacos.

A qué hora juega el Real Madrid y cuál es el horario del Clásico contra el Barcelona

La Liga ha programado este Clásico vibrante Real Madrid – Barcelona que corresponde a la jornada 10 del campeonato liguero español para este domingo 26 de octubre. La patronal que preside Javier Tebas fijó el horario de este choque a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes ni altercados en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Clásico Real Madrid vs Barcelona gratis en directo por televisión y online

Dazn fue uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos del campeonato español para retransmitirlo en exclusiva en nuestro país. Este Real Madrid – Barcelona que corresponde a la jornada 10 de la Liga se podrá ver a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que ocurra en este Clásico que se disputa en el Santiago Bernabéu y que no será televisado gratis.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto de Chamartín, del conjunto azulgrana y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Real Madrid – Barcelona correspondiente a la jornada 10 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se pondrá a disposición de los clientes su página web para acceder a ella con un ordenador y disfrutar de este Clásico que se juega en el Santiago Bernabéu.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este Clásico que corresponde a la jornada 10 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto desde una hora y media antes de este Real Madrid – Barcelona. Una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el partido Real Madrid – Barcelona

Los seguidores de estos dos conjuntos que no puedan ver el Clásico de la jornada 10 de la Liga por televisión en directo o en streaming y en vivo online deben saber que podrán escuchar por la radio gratis todo lo que ocurra en el Real Madrid – Barcelona. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Santiago Bernabéu para contar minuto a minuto todo lo que ocurra en Concha Espina.

Dónde se juega el Real Madrid – Barcelona y quién es el árbitro del Clásico de la Liga

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se celebrará este Real Madrid – Barcelona de la jornada 10 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1947 y tiene un aforo para 80.000 personas, esperándose un auténtico ambientazo este domingo para recibir a los azulgranas en este Clásico apasionante. Hay que recordar que este estadio es el gran favorito para albergar la final del Mundial de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Soto Grado para que dirija la contienda en este Clásico Real Madrid – Barcelona de la jornada 10 de la Liga. Al frente del VAR estará Iglesias Villanueva, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se puedan producir sobre el verde del Santiago Bernabéu y si lo considera oportuno deberá avisar a su compañero por el pinganillo para que se acerque a analizarla al monitor que estará en la banda y tome una decisión.