Alineación del Barcelona contra el Real Madrid: Araujo y Ferran pueden ser las novedades

La alineación del Barcelona para medirse este domingo al Real Madrid en el Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu tendrá las novedades de Ronald Araujo en defensa y de Ferran Torres en la punta de ataque. Marcus Sorg será el encargado de sentarse en el banquillo culé con Hansi Flick sancionado. El Barça no podrá contar para este partido con Ter Stegen, Joan García, Gavi, Dani Olmo, Lewandowski y Raphinha.

El Barcelona, con seis bajas importantes, visita este domingo el Santiago Bernabéu para disputar el primer Clásico de la temporada en Liga contra el Real Madrid. El equipo culé llega segundo con el objetivo de intentar asaltar el liderato. La pasada temporada ganaron 0-4 en el coliseo blanco y le ganaron todos los Clásicos al conjunto madridista.

Una alineación del Barcelona que comienza en la portería con la titularidad de Szczesny. No se esperaba el polaco jugar un partido como este Clásico esta temporada hace unos meses, pero las lesiones de Ter Stegen y Joan García le han dado esta oportunidad de nuevo, al igual que hizo el curso pasado desde la Supercopa de España en el mes de enero.

La defensa del Barcelona en la alineación contra el Real Madrid puede tener la gran novedad de Ronald Araujo en el centro de la defensa. El central uruguayo puede volver a la titularidad como central junto a Pau Cubarsí. Una situación que se produce porque Koundé no está al 100%, por lo que Eric García jugará en el lateral derecho. En el costado izquierdo defensivo jugará Balde.

En el centro del campo del Barcelona no hay novedades en la alineación de Hansi Flick y Marcus Sorg. Jugará en el eje De Jong acompañado de Pedri. Y por delante de ambos, en el enganche, será titular Fermín López tras su hat-trick en Champions.

La alineación del Barcelona termina en ataque con la novedad del regreso a la titularidad de Ferran Torres en la punta de ataque. En una de las bandas formará Marcus Rashford y en la otra Lamine Yamal tras sus críticas al Real Madrid. Son baja Lewandowski y Raphinha.

Posible alineación del Barcelona contra el Real Madrid

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Real Madrid este domingo en el Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.