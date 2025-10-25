Marcus Sorg antes del Clásico: «Esperamos ver a Lamine Yamal en su mejor nivel»

Marcus Sorg sustituyó a Hansi Flick y atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper este sábado en la previa del Clásico de Liga que medirá a Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu. El segundo entrenador blaugrana se puso en primera línea de batalla por primera vez en esta campaña tras la expulsión de Flick la semana pasada contra el Girona. La pasada campaña dirigió dos partidos contra Leganés y Atlético de Madrid, y en ambos perdió el conjunto culé.

«Para mí es un honor estar en el banquillo mañana. Es un partido difícil. Hay que mostrar nuestros puntos fuertes», comenzó señalando Marcus Sorg en sala de prensa ante la experiencia que se le avecina este domingo en el Bernabéu.

«La baja de Raphinha es lo que hay, cualquier equipo lo querría tener, decidiremos mañana si juega de titular Ferran», confirmó Sorg en sala de prensa sobre la baja del atacante brasileño en el Clásico.

«Hansi si no está se le echa de menos, es una desventaja para nosotros. Tenemos que dar todos nuestro 100%», comentó sobre la ausencia de Hansi Flick en el banquillo del Bernabéu.

Marcus Sorg no quiso comentar las polémicas palabras de Lamine Yamal sobre el Real Madrid: «Lamine es un jugador TOP y todo será motivador para él. Esperemos verlo en su mejor nivel».

«Jules Koundé ha entrenado bien y esperaremos a ver si puede jugar, si puede jugar jugará seguro. Sería una lástima si no tuviéramos preparado el equipo titular», comentó sobre el lateral galo.

«Hay que centrarse en el árbitro y confiar en los árbitros. Todos cometemos errores, hay que centrarse en lo que podemos controlar», dijo Sorg sobre el colegiado del partido.

«Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer bien. Si cambiamos todo perderíamos nuestra estructura», señaló Marcus Sorg sobre la defensa adelantada en el Bernabéu. No hay favoritos para el segundo entrenador del Barcelona: «En estos partidos está todo al 50%, el que rinda mejor, ganará, es así de simple».

Sobre el equipo blanco: «El Real Madrid tiene como el año pasado una gran transición, nuestro gran reto es presionar bien». «La temporada pasada íbamos 0-0 al descanso. Si queremos ganar tenemos que evitar pérdidas de balón. Tener posesión y estar muy juntos y con buena presión. Si estamos juntos podemos ganar».

«Comentamos siempre el comportamiento de todos los jugadores, los jugadores estarán preparados ante Vini y Mbappé», culminó Sorg ante la prensa sin dejar grandes titulares en la previa del Clásico de Liga.