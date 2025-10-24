La maldición de Marcus Sorg: el Barcelona siempre ha perdido cuando ha sustituido a Hansi Flick

Marcus Sorg será durante este fin de semana uno de los grandes protagonistas del Barcelona antes, durante y después del Clásico en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. El técnico alemán de 59 años sustituirá al sancionado Hansi Flick en sus labores de primer entrenador. Dará la rueda de prensa previa al partido este sábado, se sentará en el banquillo blanco el domingo y tras el partido ofrecerá la rueda de prensa.

Será el tercer partido en el que Marcus Sorg tendrá que ejercer de primer entrenador sustituyendo a Hansi Flick. Las otras dos ocasiones sucedieron el pasado curso y en las dos perdió el Barcelona. El entrenador alemán fue expulsado el 7 de diciembre en campo del Betis y Sorg tuvo que pasar a primera línea de batalla. Fueron dos partidos de sanción.

Marcus Sorg se estrenó como primer entrenador del Barcelona frente a Leganés y Atlético de Madrid en las jornadas 17 y 18 del curso pasado a finales de año. El equipo culé perdió aquellos dos partidos. Los dos ante equipos madrileños: 0-1 frente a los pepineros y 1-2 contra los rojiblancos.

Ahora, Marcus Sorg tendrá que medirse a otro equipo madrileño como es el Real Madrid como primer entrenador del Barcelona. La maldición le acompaña y en un estadio imponente como es el Santiago Bernabéu en un Clásico.

Un Marcus Sorg que visita el Bernabéu por segunda vez. Y en la primera ya tuvo una gran polémica a sus espaldas como segundo de Flick. Celebró uno de los goles del Barcelona de manera demasiado ostentosa y a Carlos Ancelotti no le sentó nada bien: «No tengo ningún problema con Flick, pero uno de sus ayudantes no se ha comportado como un señor en las celebraciones. Se lo he dicho y Flick me ha dado la razón».

Este domingo, tendrá que comportarse mejor Marcus Sorg en el banquillo del Barcelona estando en la primera línea de batalla. Esta vez tendrá enfrente a Xabi Alonso, pero con su maldición tras él. Y es que cuando Hansi Flick no está en el banquillo azulgrana se nota.

Así es Marcus Sorg

Marcus Sorg es la mano derecha de Hansi Flick y con el tiempo se ha alzado como una de las personas de mayor confianza dentro del cuerpo técnico del FC Barcelona. Nacido en Ulm (Alemania) en 1965, el alemán es uno de los entrenadores asistentes de Flick junto a Toni Tapalovic y Heiko Westermann y es el encargado de sustituir al técnico cuando éste tiene que cumplir alguna sanción que le impide sentarse en el banquillo como ocurrirá en el Clásico de este fin de semana.

Marcus Sorg empezó su carrera como jugador en el SSV Ulm 1846, y continuó en el filial del Stuttgart, en el TSF Ditzingen y en el SV Waldhof Mannheim. Posteriormente, fue entrenador del Stuttgarter Kicker, TSF Ditzingen, FC Heidenheim, SSV Ulm 1846, Friburgo, Bayern juvenil, selección alemana sub-19 y asistente de la selección alemana absoluta con Joachim Low durante 71 partidos y de Hansi Flick durante otros 25 encuentros.

Su camino ha sido ligado a Hansi Flick y hace dos veranos se incorporó al Barcelona como asistente del técnico alemán. El gran éxito de Sorg como entrenador hasta el momento fue la conquista del Europeo de la categoría sub-19 con Alemania en 2024.