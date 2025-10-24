Quién es Marcus Sorg: edad, nacionalidad, equipos entrenados, su relación con Flick y su papel en el Barcelona

Marcus Sorg se ha convertido en la mano derecha de Hansi Flick y con el tiempo se ha alzado como una de las personas de mayor confianza dentro del cuerpo técnico del FC Barcelona. Nacido en Ulm (Alemania) en 1965, el alemán es uno de los entrenadores asistentes de Flick junto a Toni Tapalovic y Heiko Westermann y es el encargado de sustituir al técnico cuando éste tiene que cumplir alguna sanción que le impide sentarse en el banquillo.

«Mis ayudantes estarán en el banquillo. Marcus tiene mucha experiencia. Tiene un gran conocimiento del fútbol. Tiene las máximas competencias para dirigir el partido», comentó Hansi Flick sobre Marcus Sorg y el resto de sus ayudantes el pasado mes de diciembre.

Quién es Marcus Sorg

Marcus Sorg es uno de los entrenadores ayudantes de Hansi Flick que este domingo hará de primer entrenador del Barcelona para sustituir al sancionado Flick. Llegó a la entidad culé junto al alemán, del que ya fue ayudante en la selección alemana, de la que fueron despedidos tras la disputa del Mundial de Qatar. Es alemán y ya tiene experiencia en los banquillos.

Qué edad tiene Marcus Sorg y de dónde es

Marcus Sorg tiene 59 años y es la mano derecha de Hansi Flick en el Barcelona. Nació el 24 de diciembre de 1965, por lo que antes de que acabe el año alcanzará los 60 años. Nació en la ciudad alemana de Ulm.

Equipos entrenadores y trayectoria profesional

Marcus Sorg empezó su carrera como jugador en el SSV Ulm 1846, y continuó en el filial del Stuttgart, en el TSF Ditzingen y en el SV Waldhof Mannheim. Posteriormente fue entrenador del Stuttgarter Kicker, TSF Ditzingen, FC Heidenheim, SSV Ulm 1846, Friburgo, Bayern juvenil, selección alemana sub-19 y asistente de la selección alemana absoluta con Joachim Low durante 71 partidos y de Hansi Flick durante otros 25 encuentros.

Su camino ha sido ligado a Hansi Flick y el pasado verano se incorporó al Barcelona como asistente del técnico alemán. El gran éxito de Sorg como entrenador hasta el momento fue la conquista del Europeo de la categoría sub-19 con Alemania en 2024. Un entrenador con experiencia que este fin de semana y el siguiente vivirá la experiencia de ser primer entrenador del Barcelona.