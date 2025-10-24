Fermín confiesa que pudo fichar por el Real Madrid horas antes del Clásico: «Hubo interés…»

Fermín López es uno de los jugadores a vigilar para el Real Madrid de cara al Clásico del domingo. El futbolista del Barcelona regresó a la titularidad ante el Olympiacos después de perderse cuatro encuentros por lesión y probarse contra el Girona. Lo hizo de la mejor manera posible, firmando un hat-trick en el 6-1 culé en Montjuic. Fermín apunta a la titularidad ante el Real Madrid, un equipo por el que pudo fichar antes de recalar en La Masía. «Es cierto que hubo interés, pero mi padre me contó muy pocas cosas», ha confesado.

El mediocampista brilló en otra de las grandes canteras de España, la del Real Betis. Su buen hacer en el club hispalense llamó la atención de Barça y Real Madrid, pero su padre tomó la decisión definitiva sobre su futuro en 2016, cuando Fermín tenía 13 años. «Si me hubiera preguntado mi opinión, yo habría elegido el Barça igualmente porque era mi gran sueño. Estoy muy contento de haberlo hecho realidad, y ojalá pueda estar muchos más años aquí», ha explicado Fermín.

El internacional español ya sabe lo que es marcar al Real Madrid en partido oficial. Primero lo hizo en 2023, en un amistoso en Estados Unidos que le sirvió como carta de presentación para dar el salto al primer equipo blaugrana. En 2024, fue el autor del 1-2 del Barcelona en un Clásico que acabaría remontando el conjunto merengue (3-2) para sentenciar la Liga. El año pasado también vio puerta ante el Real Madrid, pero su tanto, que hubiera supuesto el 5-3, fue anulado por mano en el descuento. Fermín se muestra confiado de cara al octavo Clásico de su carrera: «¿Nuestra confianza de cero a diez? Un diez. Somos el Barça y tenemos un gran equipo».

En su entrevista con 3CAT, el futbolista andaluz ha analizado la actualidad blaugrana, muy centrada en la visita al Bernabéu del domingo. «Todo el mundo en el vestuario tiene muchísimas ganas de ganar el Clásico. Queda mucha liga, pero sabemos que es un partido muy importante para nosotros y todos los culés», ha reconocido Fermín. El Barcelona llega con peores sensaciones que la pasada campaña, pero el pleno en los duelos directos en el año uno de Flick invita al optimismo en Can Barça. Por esta razón, no plantean modificar la defensa adelantada ante la amenaza al espacio de Vinicius y Mbappé. «Nuestra forma de jugar nos ha dado buenos resultados, como se vio el año pasado», ha argumentado Fermín López.

Fermín López, clave por las bajas culés

Tras confirmarse la ausencia de Raphinha, que se une a la lista de bajas de los blaugranas, la titularidad de Fermín López en el Clásico está prácticamente garantizada. Flick tampoco podrá contar con Lewandowski en la parcela ofensiva, ni con un Dani Olmo al que Fermín sustituirá en la mediapunta. Con Pedri y De Jong como pareja inamovible en el mediocampo del Barcelona, Lamine Yamal, Fermín, Rashford y Ferrán ocuparán los puestos de arriba.