Fermín tras su hat-trick en Champions: «Llegamos con buenas sensaciones al Clásico»

Fermín López atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Olímpico de Montjuic tras llevarse el MVP del partido después de marcar un hat-trick en la goleada del Barcelona contra el Olympiacos (6-1) en la Champions League. El mediocentro andaluz reveló que el equipo ya está con la mente puesta en el Clásico del domingo contra el Real Madrid.

«Llevaré el balón al vestuario para que todos lo firmen, porque este logro también es un agradecimiento a ellos. Quiero agradecer a todo el equipo y seguiremos con esta buena racha», comenzó señalando el mediocentro del Barcelona.

«Necesitábamos una victoria como esta, ya pensamos en el Clásico. Fue mi primer hat-trick con el FC Barcelona, así que es una noche especial», añadió Fermín López tras el partido.

«Esperamos hacer un gran partido y ganar en el Bernabéu», confesó Fermín tras su hat-trick.

«Llegamos al Clásico con buenas sensaciones. Es un partido importante por el club, la ciudad, nuestra gente. Esperamos hacer un gran partido», añadió el jugador culé.

«Necesitábamos tener mejores sensaciones. Estamos preparados para el Clásico. Lo del año pasado es pasado. Ojalá hagamos un buen partido», volvió a repetir sobre el duelo contra el Real Madrid.

«Me siento cómodo en un rol creativo. Puedo jugar a mi manera, entrar al área, marcar y generar goles. Pero, en definitiva, donde el entrenador me necesite, estaré listo. Que me ponga de titular siempre es decisión del entrenador. Intento demostrar mi valía en el campo para tener oportunidades, y solo pienso en el próximo partido», completó Fermín.

«Me ha gustado todo lo de hoy. Victoria, muchos goles, buen partido del equipo. No nos gusta entrar a hablar de los árbitros. Ha de ser difícil arbitrar, no tengo nada que comentar», culminó el jugador del Barça en la zona mixta de Montjuic.