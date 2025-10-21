El Barcelona goleó al Olympiacos en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League en un partido que condicionó el colegiado suizo Schnyder con una expulsión totalmente injusta que dejó al equipo griego con uno menos en el minuto 57 cuando los de Mendilibar estaban 2-1 abajo en el marcador y metiendo miedo en Montjuic. Fermín fue el mejor del equipo culé anotando tres de los seis goles del equipo de Flick. Rashford hizo dos y Lamine Yamal anotó otro de penalti.

Goleada del Barça para recuperar sensaciones antes del Clásico del domingo. Pero una goleada totalmente engañosa. Con 2-1 a favor del Barça y un Olympiacos apretando, una surrealista expulsión cambió el rumbo del partido. A partir de ahí llegó el vendaval para darle tres puntos al equipo de Hansi Flick.

El Barcelona se plantó en la Champions League con la mente puesta en el Clásico del Bernabéu pero sabiendo que estaba obligado a ganar al Olympiacos. Flick apostó por Dro en ataque y el resto salió con todo: Lamine, Fermín, Pedri…

El partido inició con un Olympiacos valiente y atrevido con un disparo de Podence a los 30 segundos. La sacó Szczesny con una gran parada y evitando el primer susto culé. La primera del Barcelona llegó a los 4 minutos. Perdonó solo Rashford tras una gran jugada de Balde.

Fermín mete el primero

No tardó mucho en marcar el primero Fermín López. Primera titularidad tras su lesión y el andaluz besaba el santo. Jugada de Lamine en la que intenta regatear al portero a los seis minutos de partido, el guardameta le quita la pelota y Fermín coge el rechazo dentro del área. Disparó, tocó la pelota en un defensa y gol. 1-0.

El Barcelona dominó a placer durante los primeros minutos de partido. A los diez minutos buscó una falta directa Rashford que no vio portería. Pero no le duró mucho al equipo culé el dominio apabullante. A los 26 minutos de juego, el Olympiacos empezó a embotellar al equipo de Flick. Martins pidió penalti tras un derribo de Yamal. Avisaba y metía miedo el equipo griego.

Fermín fulmina al equipo griego

Tras el susto griego, el Barcelona avisó y perdonó con un remate de cabeza de Koundé que se marchó rozando el poste. Cinco minutos después, en el 38, otra vez Fermín fulminó al Olympiacos. El andaluz demostró que a día de hoy es el mejor jugador del Barça. Gran jugada individual y gran gol para marcar el 2-0 antes del descanso.

El Kaabi recorta distancias

El comienzo de la segunda parte en Montjuic fue surrealista. Marcó El Kaabi de cabeza aprovechando el error de la defensa culé en el minuto 50. Pero el árbitro, tras ir al VAR, lo anuló. Y lo hizo porque justo en la jugada anterior, Eric García había cometido un penalti tras tocar una pelota con la mano en su propia área. El árbitro pitó pena máxima y en el 54 marcó El Kaabi otra vez para lograr hacer el 2-1.

Otra vez llegaba el susto griego para meterle miedo a un pobre Barça. Pero no sirvió para nada, ya que el colegiado suizo se cargó el partido tres minutos después (57′). Casadó simuló un manotazo de Hezze en su cara y el colegiado picó. Le mostró la segunda amarilla y el Olympiacos se quedó con 10. El VAR no podía entrar y el partido se iba al traste.

Goleada ante diez

Mendilibar tenía un cabreo de narices. No lo podía entender. Pero el partido era ya culé. Y en el 68 iba a llegar la sentencia. Rashford cayó el área y el VAR entró al rescate esta vez sí para pitar penalti. Lo transformó Lamine Yamal para volver a colocarse la corona. 3-1.

La expulsión cambió el partido por completo. En el 74 hizo el 4-1 Marcus Rashford con un gol lleno de calidad dentro del área. Antes había salido al campo De Jong y luego entraron al campo Araujo, Roony y Gerard. Fue en ese momento, en el 75, cuando Lamine se fue el banquillo para descansar antes del Clásico.

Dos goles más hizo el Barcelona contra un Olympiacos que había bajado los brazos con diez. Marcó el quinto Fermín transformando su hat-trick. Partidazo del andaluz en una de sus mejores actuaciones como culé. Y el sexto en el 79 lo hizo Rashford. Mojaba el inglés un doblete que le hace coger confianza. Victoria culé antes del Clásico en el Bernabéu.