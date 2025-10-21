Barcelona vs Olympiacos en directo: dónde ver gratis el partido de la Champions League en vivo hoy

El Barça quiere volver a ganar este martes en Champions antes del Clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Los de Hansi Flick, que vencieron al Newcastle fuera de casa la primera jornada y perdieron con el PSG en Montjuic regresan al Olímpico para buscar su segunda victoria ante el equipo de José Luis Mendilibar. Sigue el Barcelona-Olympiacos en directo en OKDIARIO.

Los culés llegan a este partido tras el agónico triunfo (2-1) del pasado sábado frente al Girona. El gol en el descuento de Ronald Araujo permitió al equipo blaugrana sumar tres puntos muy necesarios y poner fin así a una racha de dos derrotas consecutivas. El primer tropiezo llegó en Champions frente al PSG después del tanto de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido que dejó de vacío al conjunto del técnico alemán.

El vigente campeón de la competición fue superior a los blaugranas, que sumaron una derrota que podía entrar en los pronósticos, pero que les deja prácticamente sin margen de error de cara al duelo de este martes. Esta obligación se debe en gran parte a la menor entidad del rival y el hecho de jugar en casa, por lo que el Barça tiene que sumar la victoria ante el Olympiacos para seguir de lleno en la lucha por evitar los play off.

Acabar entre los ocho primeros debe ser el objetivo del Barça, que no puede confiarse lo más mínimo en el choque de este martes a pesar de partir como muy favoritos. Los de Flick tienen el ejemplo el duelo frente al Girona, en el que primero Wojciech Szczesny con sus paradas y después Araujo con su gol salvaron al conjunto blaugrana de sumar un nuevo tropiezo.

Las bajas están condicionando enormemente al equipo del técnico alemán, quien tuvo que terminar el duelo del pasado sábado con una delantera de circunstancias formada por Fermín López, Frenkie de Jong, Roony Bardghji, Marcus Rashford, y el propio Araujo de falso delantero centro. Además, no se espera que Ferran Torres vuelva a estar disponible para este martes.

Dónde ver el Barcelona-Olympiacos

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva de forma íntegra en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental. Este Barcelona-Olympiacos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions se podrá ver en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones.

Hay que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluyen las competiciones del viejo continente para ver todo lo que ocurra en el Olímpico de Montjuic, por lo que el duelo no será emitido gratis en abierto.