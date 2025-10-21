Descubre cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Olympiacos de la Champions League El Barcelona - Olympiacos es de la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League y se jugará en Montjuic El Barcelona espera levantarse tras la derrota que sufrió en Champions League frente al PSG

El Barcelona se enfrenta al Olympiacos en un auténtico partidazo de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League en el que los de Hansi Flick están obligados a ganar. Los azulgranas son favoritos y necesitan el triunfo para no despegarse mucho de las primeras ocho posiciones de la clasificación que dan acceso directo a los octavos de final. Te contamos cuándo se juega, el horario y el canal de televisión para ver en directo el encuentro de los culés.

Cuándo se juega el FC Barcelona – Olympiacos: el partido de la Champions League

El Barcelona recibe en el Estadio Olímpico Lluís Companys la visita del Olympiacos para disputar el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Los de Hansi Flick cayeron en su último encuentro en la máxima competición continental ante el vigente campeón, el PSG, y se quieren levantar a costa del conjunto griego. Los de José Luis Mendilibar, por su parte, arrancaron en esta edición cayendo derrotados frente al Arsenal en Londres y no pasaron del empate sin goles ante el Pafos.

Horario del Barcelona – Olympiacos de Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Barcelona – Olympiacos correspondiente a la jornada 9 de la fase de liga de la Champions League para este martes 21 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este partidazo en Montjuic en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que los azulgranas juegan en el primer turno de esta fecha. Se espera que no hayan altercados en la previa entre las aficiones para que el duelo entre culés y griegos pueda arrancar de manera puntual en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dónde ver el Barcelona vs Olympiacos en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva de forma íntegra en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental. Este Barcelona – Olympiacos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluyen las competiciones del viejo continente para ver todo lo que ocurra en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por lo que el duelo no será emitido gratis en abierto.

Además, todos aquellos seguidores del cuadro culé, como todos los amantes de las competiciones europeas, deben saber que podrán ver el Barcelona – Olympiacos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que accedan con un ordenador de forma cómoda para ver todo lo que suceda en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 3 de la fase de liga de la Champions League, donde estaremos prestando especial atención a los cinco representantes españoles. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto el Barcelona – Olympiacos desde una hora y media antes del arranque del choque. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Montjuic.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Olympiacos de Champions

Todos los aficionados del conjunto catalán que no puedan ver en directo por televisión o en vivo online este partido de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Barcelona – Olympiacos. Emisoras como RNE, Cope, la Ser, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Estadio Olímpico Lluís Companys para narrar minuto a minuto todo lo que esté sucediendo en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Olympiacos

El Estadio Olímpico Lluís Companys, que está ubicado en el barrio de Montjuic, será el recinto donde se disputará este apasionante Barcelona – Olympiacos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Este campo continúa siendo la casa del Barça mientras las obras del Camp Nou continúan y todo apunta a que seguirán jugando aquí, como mínimo, hasta el mes de febrero.

La UEFA ha designado al árbitro Urs Schnyder para que imparta justicia en este apasionante Barcelona – Olympiacos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará Fedayi San, por lo que toda la responsabilidad de revisar las acciones polémicas que se produzcan en Montjuic recae sobre él. Si considera oportuno tendrá que avisar a su compañero por el pinganillo para recomendarle que vaya a analizar la jugada al monitor que se encontrará en la banda del Estadio Olímpico Lluís Companys.