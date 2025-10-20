Alineación del Barcelona contra el Olympiacos: Fermín y Lamine apuntan a titulares

La alineación del Barcelona para medirse al Olympiacos este martes en el Olímpico de Montjuic (18:45 horas) con motivo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá a Lamine Yamal y a Fermín López como titulares. La estrella culé ya está recuperada, fue titular ante el Girona, jugó una hora de partido y repetirá en la Champions. El mediocentro andaluz disfrutará de su primera titular tras gozar de minutos en Liga.

El Barcelona afronta una semana importante en Champions y Liga. Tras la agónica y sufrida victoria del pasado fin de semana contra el Girona con un gol de Araujo en el 93, los de Hansi Flick afrontan este martes un nuevo partido de Champions en casa. Necesitan ganar tras el tropiezo ante el PSG. Y todo esto con el Clásico a final de semana en el horizonte.

La alineación del Barcelona comienza en portería. Joan García sigue lesionado y su recuperación no tiene fecha. Por lo tanto, Szczesny sigue siendo el portero titular del equipo culé para este partido de Champions contra el equipo griego.

Frente al Olympiacos, el Barcelona saldrá con una defensa bastante reconocible. Koundé y Alejandro Balde serán de nuevo los laterales. En el centro de la defensa, Hansi Flick puede cambiar y colocar a Ronald Araujo junto a Eric García dándole descanso a Cubarsí.

Fermín López será titular en el centro del campo de la alineación del Barcelona contra el Olympiacos. El medio onubense ya está totalmente recuperado de su lesión. A su lado pueden salir de inicio Pedri y Casadó.

Y en la delantera del Barcelona, con todas las bajas que tiene el equipo culé, Hansi Flick optará por Rashford de nueve y Roony en una de las bandas. Y en el otro costado volverá a salir de inicio Lamine Yamal.

Posible alineación del Barcelona contra Olympiacos

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Olympiacos este martes en una nueva jornada de la Champions League: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric, Balde; Casadó, Pedri, Fermín; Roony, Lamine Yamal y Rashford.