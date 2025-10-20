Flick sobre su corte de mangas: «No me gusta que mi nieto me vea haciendo eso, igual tengo que cambiar»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de una nueva jornada de Champions League que medirá al Barcelona este martes en Montjuic contra el Olympiacos. El entrenador culé también habló de su expulsión del pasado fin de semana y su corte de mangas tras el gol de Araujo contra el Girona.

«Tienen un buen ataque, generaron muchas ocasiones contra el Arsenal. Buenos jugadores y una idea muy clara de cómo jugar», comenzó diciendo Hansi Flick sobre su rival de este martes en Champions.

Flick habló sobre su corte de mangas el pasado sábado: «No estoy nervioso. Cuando estaba en el Bayern tampoco sonreía. Ahora tengo más emociones, porque me encanta este club, la gente, la ciudad, y quiero dar lo máximo. No me gusta que mi nieto me vea haciendo eso, así que puede que tenga que cambiar mi comportamiento».

«Es una situación complicada la que tenemos. Me gusta ver un buen ambiente en el entreno, como hoy, Es lo que necesitamos. Cuando analicé el partido contra el Girona siempre hablo del posicionamiento, es importante estar cerca del rival, porque si no le das tiempo al rival a crear su jugada. Hemos de encontrar el posicionamiento, encontrar las posiciones adecuadas», comentó sobre el juego del equipo en las últimas semanas.

Sobre Ferran Torres: «Esperamos que pueda estar en el Clásico, igual que Raphinha. Cuando vino de la selección hicimos una resonancia y vimos una situación diferente. No es mucho, pero se tienen que minimizar los riesgos. Esperaremos hasta el jueves para ver si ha mejorado. Tenemos que ir con cuidado y cuidar a los jugadores».

Sobre Roony: «Me planteo que pueda jugar en ambos lados. Analizo los titulares, pero también los suplentes y quién acaba el partido». «Rashford es buena opción de nueve, pero también puede jugar como once. Por eso es bueno para el equipo. Además, ha mejorado en las últimas semanas», añadió sobre el inglés.

«No sé si podré estar en el clásico. Ahora me centró en la Champions. No fue nada contra el árbitro, pero él lo vio así y lo debo aceptar», confirmó sobre la expulsión del pasado fin de semana.