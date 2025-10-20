Ferran Torres y Raphinha siguen sin entrenarse y tampoco estarán en el Barcelona-Olympiacos de Champions

Ferran Torres y Raphinha no se han entrenado en la mañana de este lunes con el Barcelona en la previa del partido de Champions League que el cuadro culé disputará este martes en el Olímpico de Montjuic contra el Olympiacos. Siguen, por lo tanto, las malas noticias para Hansi Flick respecto a la enfermería. No recupera efectivos para el partido europeo contra el equipo griego y preocupa que no puedan estar tampoco estos dos atacantes en el Clásico del domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Christensen tampoco ha entrenado con el grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper por enfermedad.

El Barcelona se ha ejercitado este lunes pensando ya en una nueva jornada de Champions League. El cuadro culé se mide al Olympiacos este martes a partir de las 18:45 en Montjuic tras la victoria épica y sufrida contra el Girona el pasado sábado con un tanto de Araujo en el minuto 93.

Un entrenamiento que ha tenido dos ausencias importantes. Pero sin sorpresas. Raphinha y Ferran Torres ya fueron baja contra el Girona y no han logrado recuperarse para este compromiso de Champions. Los dos atacantes siguen sin volver con el grupo y son incluso duda para el Clásico de Liga contra el Real Madrid del próximo domingo. Tampoco Christensen se ha entrenado por enfermedad. El central danés todavía no está descartado para este partido.

Siguen siendo siete las bajas que tiene Hansi Flick para este partido de Champions. Las mismas que el fin de semana, ya que el cuadro culé no recupera a nadie. Joan García, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Lewandowski y Ferran Torres siguen siendo baja. Siete bajas importantes que se están notando en los últimos partidos del conjunto azulgrana.