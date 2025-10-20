Laporta hace campaña contra los árbitros tras pagar a Negreira: «Si no hay mano blanca, se parece mucho»

Joan Laporta sacó en la asamblea de socios compromisarios del Barcelona del pasado domingo su lado más hipócrita al iniciar una campaña contra los árbitros denunciando una «mano blanca» a una semana del Clásico tras ser él uno de los presidentes salpicados por el ‘caso Negreira’.

Hay que recordar que el presidente actual del Barcelona fue uno de los mandatarios culés que pagó a Enríquez Negreira. Lo hizo durante su primer mandato. Joan Laporta justificó dichos pagos como concepto de «asesoramiento técnico arbitral». En el próximo mes de diciembre, declarará como testigo en este caso.

Tras estar salpicado por el ‘caso Negreira’, Joan Laporta sacó su lado más hipócrita denunciando una campaña contra el Barcelona por parte de los árbitros españoles. Pero no solamente se quedó ahí, llegó a hablar de «mano blanca» citando sutilmente al Real Madrid a una semana del primer Clásico de la temporada en Liga.

«¿Si hubo mano blanca? Si no la hay, se parece mucho. En el próximo partido no estará nuestro entrenador. El árbitro se excede cuando le enseña la amarilla y se espera para que nuestro técnico siga reaccionando. Y esto pasa justo antes de un partido en el que nos vamos a jugar el liderato», sentenció Joan Laporta en la asamblea de socios compromisarios del club azulgrana.

«No me gustó la actitud del árbitro, este señor nos ha expulsado a casi todos nuestros jugadores importantes que destacan, tiene un currículum con nosotros, que solo hay que verlo. Cuando viene creemos que no va a pasar nada, pero siempre pasa alguna cosa. Da la casualidad que es un partido en el que se jugará el liderato de la Liga», añadió el presidente culé.

«Nuestro departamento legal está en ello, pero no creo que se las quiten», completó Joan Laporta confirmando que el Barcelona recurrirá la tarjeta roja a Hansi Flick para intentar que pueda estar en el banquillo culé contra el Real Madrid el próximo domingo en el Santiago Bernabéu a partir de las 16:15 horas.