Laporta saca pecho: «Hemos devuelto al Barcelona donde merecía, no hay más ciego que el que no quiere ver»

Joan Laporta llegó a la sala relajado, o eso es lo que transmitía su tarareo del himno del Barcelona. Ni rastro de tensión aparente en una Asamblea General que venia cargada de argumentos para lo contrario. Tenía que someter a votación las cuentas del club con las eternas obras del Camp Nou y la desvalorización de Barça Studios como principales frentes abiertos.

Laporta inauguró la Asamblea y dio el pistoletazo de salida a campaña electoral de 2026 sacando pecho. «Hemos devuelto al Barcelona al sitio donde se merecía estar. Podemos tomar cualquier indicativo que quieran y está claro que estamos mucho mejor que hace cuatro años y medio, es una evidencia. Quien no lo quiera ver me remite al dicho de que no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay que hacer caso a vaticinios apocalípticos de los que ni están, ni se les espera», inició.

La Asamblea, por cuarto año consecutivo, se realizó de manera telemática a pesar de que Laporta se comprometió en la Asamblea del año pasado que este curso sería presencial. «Defenderemos al Barça contra todo y contra todos. Había grupos que eran felices viendo al Barça arrinconado, pero con nuestra lucha hemos resistido. Hemos logrado la independencia del Barça», añadió.

El presidente también sacó pecho de su gestión en el último curso, que coincidió con el 125 aniversario del club. «Ganamos un triplete de la manera más acorde a nuestro estilo», aseguró. La economía del Barcelona es el principal punto del día en lo que va de década. Los ingresos del club se han incrementado, sin embargo, el resultado del ejercicio y el valor del patrimonio neto son negativo. Las deudas, reducidas respecto al último ejercicio, siguen superando a los activos. Y el fondo de maniobra para hacer frente a los pagos a corto plazo también se ha reducido.

La lectura que hace Laporta en clave económica es positiva. «Todo lo hemos hecho para que los socios sigan siendo los propietarios del club. Hemos tomado medidas para que ustedes no se rascaran el bolsillo. Los socios siempre decidirán el futuro del club. Los resultados ordinarios han vuelto a ser positivos, lo que confirma la recuperación de la entidad ante la desastrosa herencia recibida. Y eso tiene más mérito jugando fuera de casa por las obras de nuestro estadio. Este año no hay salvedades de parte de los auditores gracias a un esfuerzo titánico por parte del equipo económico y deportivo, que ha rebajado la masa salarial al 54% de nuestros ingresos» aseguró.

«Llevo cuatro años y medio escuchando a agoreros y sabiondos diciendo que vamos a convertir al club en una sociedad anónima. Los hechos lo desmienten. El Barça no es una empresa, es una institución. A todos estos los quiero bien lejos. Somos más que un club porque seguimos comprometidos con Cataluña, la democracia y la igualdad. Hay que creer hasta el final como hizo Flick con Araujo ayer», añadió.

Laporta también habló sobre el retorno al Camp Nou una vez acaben las eternas obras. Lo hizo valorando el acuerdo alcanzado con Spotify. «El nuevo estadio es nuestro sueño colectivo que disfrutarán las futuras generaciones. Tuvimos la valentía de impulsar este proyecto en un momento complicado. Lo veréis y lo viviréis. Quiero agradecer a los técnicos del club y del Ayuntamiento su trabajo intenso», finalizó. Inmediatamente después pidió un aplauso para los responsables del Espai Barça y más concretamente para Elena Fort, portavoz del club.