Así negoció Laporta con la UEFA para evitar que el Barcelona fuera sancionado un año sin Champions

La relajación con la Laporta trató temas peliagudos como las obras eternas del nuevo Camp Nou, la desvalorización de Barça Studios y la sanción de la UEFA que sombreó al Barcelona habla de una persona escapista. Propia de quién escapa las críticas y evita las minas día a día. En esa hoja de ruta está imbuido el mandamás azulgrana desde que volviera a la presidencia culé, que sale ileso de Negreira, palancas, nuevo estadio, cautelares…

También de la UEFA. Laporta admitió durante la Asamblea General del Barcelona que tuvo que negociar con el ente europeo para evitar que los azulgranas fueran sancionados con una temporada sin disputar la Champions. El motivo fue el abuso de las palancas y su incidencia en el fair play financiero. El presidente azulgrana, a pregunta de Joan Gaspart, explicó cómo esquivó el castigo. De nuevo la retórica salvó al Barcelona.

«La reflexión de palancas como ampliación de capital es la reflexión y el argumento de defensa que hicimos a la UEFA por el incumplimiento del fair play financiero. Así bajamos una multa de 80 millones a 60, y después a 15 sin sanción deportiva, que al principio nos querían dejar sin jugar la Champions. Las palancas son para evitar una derrama extraordinaria de los socios y paliar la situación que nos encontramos hace cuatro años y medio», detalló.

Laporta sacó el bisturí e incidió en el asunto de las palancas. «Precisamente el hecho de que el Barcelona no sea una Sociedad Anónima y no pueda hacer ampliaciones de capital fue uno de los argumentos con los que logramos que la UEFA rebajase la multas. Las palancas sirvieron para evitar que ustedes (socios) se rascasen el bolsillo. Es una cesión de activos por un tiempo determinado, que después se recuperan. Cedimos un 25% de los derechos de televisión a cambio de una cantidad de dinero. No es una venta, es una cesión por un período de tiempo», añadió.

Además, en clave económica, la lectura que hace Laporta es positiva. «Todo lo hemos hecho para que los socios sigan siendo los propietarios del club. Hemos tomado medidas para que ustedes no se rascaran el bolsillo. Los socios siempre decidirán el futuro del club. Los resultados ordinarios han vuelto a ser positivos, lo que confirma la recuperación de la entidad ante la desastrosa herencia recibida. Y eso tiene más mérito jugando fuera de casa por las obras de nuestro estadio. Este año no hay salvedades de parte de los auditores gracias a un esfuerzo titánico por parte del equipo económico y deportivo, que ha rebajado la masa salarial al 54% de nuestros ingresos» aseguró.