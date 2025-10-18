Gil Manzano obvia en el acta los cortes de mangas de Flick y obliga al CTA a actuar de oficio

El árbitro Jesús Gil Manzano no reflejó en el acta los dos cortes de mangas que le dedicó el entrenador del Barcelona Hansi Flick en la celebración del 2-1 ante el Girona. Un minuto antes de que Araujo anotase el tanto de la victoria, el técnico alemán fue expulsado por sus ostensibles protestas al colegiado viendo una doble amarilla por diversas desconsideraciones que cristalizarían finalmente en los cortes de mangas posteriores.

Gil Manzano dijo escuetamente en el acta del encuentro «Hans Dieter Flick fue expulsado por doble amarilla». El árbitro no apreció ni los cortes de manga ni la invasión de campo que protagonizó el técnico tras el gol. El artículo 255.5 del Reglamento General de la RFEF establece que «los que resulten ser expulsados/as, deberán dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada. El incumplimiento de la citada obligación será objeto de sanción disciplinaria».

Este acta obliga al Comité Técnico de Árbitros (CTA) a tener que actuar de oficio contra Flick por el corte de mangas y la invasión de campo. Ahora hay que ver la sanción que le puede caer al alemán, aunque lo que ya es seguro es que no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu la próxima semana para el partido contra el Real Madrid.

«¿Mi gesto en la celebración? Es fruto de la tensión. No va dirigido a nadie, ni mucho menos», excuso Hansi Flick sobre su corte de mangas en la celebración del gol tras ser expulsado poco antes por Gil Manzano. El técnico intenta así evitar una sanción de varios partidos, aunque el CTA no suele perdonar en casos tan flagrantes.

Según el ex colegiado Iturralde González, de haberlo metido este comportamiento en el acta, a Flick le habrían caído seis partidos de sanción. El técnico alemán, pese a sus quejas sobre el colegiado extremeño, ha salvado los muebles momentáneamente. Ahora la pelota se encuentra en el tejado del CTA.