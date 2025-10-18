Flick recula con su corte de mangas: «No iba dirigido a nadie…»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic para analizar la victoria épica del Barcelona con un gol de Ronald Araujo en el minuto 93 que dejó al Girona con la miel en los labios. El entrenador alemán fue protagonista al final del partido porque fue expulsado por Gil Manzano y celebró el gol final con un corte de mangas.

«Estoy feliz por Ronald Araujo. Me ha dicho que estaba dispuesto a jugar más arriba. Debemos ir paso a paso. Es una victoria importante. No presionamos tan bien como el año pasado», comenzó señalando el entrenador del Barcelona sobre la victoria y el gol del central uruguayo.

«¿Mi gesto en la celebración? Es fruto de la tensión. No va dirigido a nadie, ni mucho menos», comentó Hansi Flick sobre su corte de mangas en la celebración del gol tras ser expulsado poco antes por Gil Manzano.

«Ronald Araujo juega con el corazón por este escudo, por este club. Hemos intentado de todo y estoy feliz por el club, los fans, por todos. Ojalá sea un pase adelante para nosotros», repitió el entrenador culé sobre Araujo.

«Necesitamos tener a Pedri fresco. Se han de manejar los minutos de los jugadores porque vienen partidos importantes», valoró el técnico germano sobre el cambio de Pedri a la hora de partido.