Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Girona

Así es el fútbol. Se las prometían felices los jugadores del Girona cuando a en el tiempo añadido miraban el marcador y observaban el valioso empate que estaban sacando en Montjuic. Fue un partido de alternativas. De correr de un lado a otro. Largueros para el Barcelona y manos a manos fallados para el Girona. Todo mientras el reloj corría y poco a poco iba ahogando más a los de un Flick que se aferró a Araujo y le salió bien la apuesta. Un gol del central con alma de delantero selló el triunfo y cambió el orden en la clasificación de Liga.

Clasificación de la Liga