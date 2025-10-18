Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Girona
Un gol de Araujo en el tiempo de prolongación sella el triunfo azulgrana
Asaltan el liderato antes de que el Real Madrid se mida al Getafe
Crónica del partido
Así es el fútbol. Se las prometían felices los jugadores del Girona cuando a en el tiempo añadido miraban el marcador y observaban el valioso empate que estaban sacando en Montjuic. Fue un partido de alternativas. De correr de un lado a otro. Largueros para el Barcelona y manos a manos fallados para el Girona. Todo mientras el reloj corría y poco a poco iba ahogando más a los de un Flick que se aferró a Araujo y le salió bien la apuesta. Un gol del central con alma de delantero selló el triunfo y cambió el orden en la clasificación de Liga.
Clasificación de la Liga
- FC Barcelona: 22
- Real Madrid: 21
- Villarreal: 16
- Betis: 15
- Espanyol: 15
- Atlético: 13
- Sevilla: 13
- Elche: 12
- Athletic: 12
- Alavés: 11
- Getafe: 11
- Osasuna: 10
- Levante: 8
- Rayo vallecano: 8
- Mallorca: 8
- Valencia: 8
- Celta de Vigo: 6
- Real Oviedo: 6
- Girona: 6
- Real Sociedad: 5
