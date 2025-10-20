Fermín López defiende a Lamine Yamal: «Es el mejor del mundo y todos van a hablar de él»

Fermín López compareció en la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper ante los medios de comunicación en la previa de una nueva jornada de Champions League donde el Barcelona recibirá en el Olímpico de Montjuic este martes a partir de las 18:45 al Olympiacos. El mediocentro andaluz ya está recuperado de su lesión y apunta a titular contra el cuadro griego.

«Será un partido difícil. Venimos de perder contra el PSG, así que necesitamos ganar», comenzó declarando Fermín López antes del partido contra el Olympiacos en Champions.

«Hay muchas lesiones, tenemos que jugar con lo que tenemos. Me he sentido muy importante, de titular como suplente. Tengo que aportar lo mejor de mí», valoró el jugador culé sobre las lesiones que tiene el equipo.

«Me pide que presione, que haga roturas al espacio, e intento hacerlo lo mejor posible, de extremo o mediapunta», confirmó sobre lo que pide Hansi Flick.

«Vienen dos partidos importantes, no sé si seré titular, pero lo que me toque a intentar ayudar al equipo y poder conseguir los tres puntos», dijo sobre los dos partidos que le vienen al Barcelona con Olympiacos y Real Madrid.

«No venimos con las sensaciones que nos gustaría, pero queda mucha temporada, el equipo está unido, con ganas de mejorar. Desde el partido de mañana volveremos a nuestra mejor versión», dijo Fermín sobre el mal juego del equipo.

Fermín también habló sobre los rumores de su salida en verano: «Muy tranquilo, porque estoy contento de estar aquí. Han salido cosas, pero yo quería estar aquí».

«No puedo decidir cómo juega el equipo. Creo que lo que pide el míster es lo mejor para el equipo. Volveremos a estar como el año pasado, es cuestión de tiempo y de hacer autocrítica», recalcó el jugador azulgrana.

«La fase defensiva forma parte de todo el equipo. Sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a volver a presionar como antes. Raphinha es importante para nosotros, estamos deseando que vuelva lo antes posible», añadió el jugador culé.

Fermín también habló sobre Lamine Yamal: «Lo conozco desde pequeño. Es el mejor del mundo y todos van a hablar de él. Tiene que estar tranquilo, es maduro y nosotros intentamos ayudarle porque es fundamental».