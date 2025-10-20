Hackean la web del Barcelona y queda inoperativa el lunes: «Estamos experimentando interrupciones»

La web del Barcelona ha sido hackeada este lunes y ha estado caída durante toda la mañana. Los seguidores del club azulgrana que han intentado acceder se han encontrado con una página inoperativa y las protestas han sido continuas hasta que la entidad blaugrana ha confirmado el hackeo por causa de una «caída global» y ha anunciado que trabajan para solucionar el problema.

«A causa de una caída global de los servicios en la nube, tanto la web como la app oficial del FC Barcelona están experimentando interrupciones en su funcionamiento. Estamos trabajando para resolver esta incidencia lo más rápido posible. Informaremos cuando el servicio esté completamente restablecido», comunicó el Barcelona a través de sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores que llevaban toda la mañana protestando.

No es la primera vez que la web del Barcelona ha sido hackeada. Una vez más le vuelve a pasar al club culé y trabaja a destajo su equipo informático para intentar solucionarlo. Llega este problema en la previa de una nueva jornada de Champions League con entrenamiento del equipo culé y rueda de prensa de Hansi Flick y Fermín López desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Un problema que impide al Barcelona comunicar todo este tipo de informaciones a sus seguidores a través de su página web. Y es que la entidad culé es muy activa y suele subir muchas noticias a su web de previas de partido, declaraciones, entrenamientos y ruedas de prensa. Un nuevo problema más sin duda para el Barça.

La web del Barcelona, al haber sido hackeada, no ha podido informar en la mañana de este lunes que Raphinha y Ferran Torres no se han entrenado con el grupo y son bajas confirmadas para el partido de Champions contra el Olympiacos. Son siete las bajas que sigue teniendo el equipo entrenado pro Hansi Flick.