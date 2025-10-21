Escándalo: Casadó simula una agresión, el árbitro expulsa a El Kaabi y el VAR no puede entrar

El partido entre Barcelona y Olympiacos cambió su signo cuando el árbitro Urs Schnyder se llevó la mano al bolsillo y expulsó a Hezze. Se quedaban los griegos con un jugador menos y con más de media hora por delante para enfado de un Mendilibar que pedía desesperado la revisión del VAR. Para desgracia suya no podía intervenir al haber sido expulsado por doble amarilla.

Ese fue el final de la secuencia, el principio lo iniciaron Casadó y el mencionado Hezze. El futbolista argentino trataba de proteger el balón ante la presión de un Casadó que se echó al suelo simulando un manotazo rival. El brazo de El Kaabi llegó a rozar mínimamente al culé, aunque fue como consecuencia del agarrón del jugador azulgrana. El árbitro le sacó la segunda amarilla y Hezze se marchó expulsado entre aplausos irónicos.

El VAR no pudo intervenir al tratarse de una expulsión por doble amarilla en lugar de roja directa. Cabe recordar que los usos del VAR se limitan a goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad. La expulsión de Hezze sucedió minutos después de que Olympiacos recortara distancias con el Barcelona a la segunda y de penalti. Porque marcó de primeras y cuando ya celebran, el VAR llamó al árbitro para señalar una pena máxima de la jugada anterior.

«La segunda amarilla es incomprensible. Y, para redondear, el penalti. En estos campos no regalan nada, pero es que hoy nos han quitado», dijo Mendilibar. A raíz de la expulsión todo cambió. El ímpetu de Olympiacos se redujo y el Barcelona se vino arriba y terminó anotando cuatro goles más para sellar el set antes del Clásico del próximo domingo contra el Real Madrid. El guion pasó de igualado a desnivelado.