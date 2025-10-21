La situación más cómica del Barcelona – Olympiacos llegó tras el descanso. El Barça ganaba cómodo el partido por 2-0 tras un inicio arrollador de Fermín López, con doblete en los primeros 45 minutos. Fue de hecho tras rozar el hat-trick el andaluz, con un cabezazo que acabó en córner, cuando se desencadenó una acción surrealista para muchos: el Olympiacos marcaba dos goles en cuestión de minutos, uno de penalti… pero solo subía uno al marcador.

La jugada comienza por la izquierda con un centro directo que genera un toque de Eric García que deja dudas y a El Kaabi protestando. La jugada no se para ahí y la pelota llega en el otro lado a Podence, que con un toque justito dentro del área, cuelga la pelota al corazón de ésta donde El Kaabi termina por centrarse, adelantarse a Cubarsí y poner la pelota cruzada con su testa para recortar distancias.

La acción fue imparable para Szczesny pero fue imperturbable también para el marcador. La jugada y el gol no subían al marcador, el árbitro paraba la acción por una llamada desde el VAR que estaba revisando en la acción previa un posible penalti del Barcelona por manos de Eric García.

Y así era, el central tocaba la pelota con la mano en el primer centro del conjunto heleno, luego la pelota la tocaba El Kaabi y ésta iba a parar en Podence, que ponía el posterior centro para el cabezazo de El Kaabi. Pero el asistente estaba en fuera de juego, por lo que el gol no habría subido al marcador. La jugada del centro culé, al ser previa al fuera de juego, se contabiliza y se pitaba penalti.

Sería el propio El Kaabi el encargado de lanzar el penalti, el cual ejecuta a la perfección, Szczesny adivina el lado hacia donde lanza pero va tan ajustado que toca el palo y entra para poner el 2-1 en el marcador y recortar distancias.

La acción es bastante clara una vez repetida y revisada con la toma televisiva. Eric García comete un penalti flagrante por manos, con una posición nada natural del brazo que cambia la dirección de la pelota y desencadena que la toque el delantero para provocar así el fuera de juego de Podence. El gol que lograba de cabeza El Kaabi jamás podría haber subido al marcador por fuera de juego y es la mano del centro del Barça la que permite que el gol suba tras materializar la pena máxima ante Szczesny.

Pese a que el Olympiacos conseguía recortar distancias de penalti, acabaría perdiendo el control del partido pocos minutos después tras la expulsión de Hezze, que veía la segunda amarilla por un manotazo a Casadó. Desde ahí, y tras un penalti que transformaría Lamine Yamal poco después, comenzaría un vendaval culé que agitarían Rashford, por partida doble, y Fermín, logrando su hat-trick, fulminando al Olympiacos.

El Barça suma su segundo triunfo en Champions League en tres jornadas y deja atrás la derrota sufrida ante el Paris Saint Germain en la anterior fecha, descansando en posiciones que le daría el pase de acabar así la liguilla.