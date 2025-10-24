El Espanyol se ríe de Tebas y del Barça por Miami: «Como no había dinero de por medio no pasa nada, ¿no?»

Manolo González, entrenador del Espanyol, ha sacado este viernes en rueda de prensa su lado más irónico para «reírse» de Javier Tebas y el Barcelona tras la cancelación del partido que se iba a disputar en Miami el 20 de diciembre entre el equipo culé y el Villarreal. El técnico perico fue muy claro en sus palabras y criticó la actitud que ha llevado a cabo la Liga con este proyecto e hizo referencia a la polémica con el dinero que había detrás de este partido. Un dinero del que Tebas dijo que no había nada y del que Laporta señaló ante sus socios que serviría para paliar las pérdidas por jugar en el Johan Cruyff.

«Yo al final creo que es una cosa en la que tienen que estar de acuerdo todos los clubes. Si no es que no tiene mucho sentido. También supongo que no pasa nada. Como no había dinero de por medio, yo creo que no hay ningún problema y nadie está afectado por ir a Miami, creo yo. Al final es un partido muy lejos y como nadie salía beneficiado, pues yo creo que no pasa nada», comenzó señalando de manera muy clara el entrenador del Espanyol sin mencionar a Tebas o el Barcelona.

«Lo que decimos siempre, es una situación en la que hay 20 clubes en Primera División, los 20 tienen que tener las mismas opciones de todo. Y creo que es un tema de consenso. No para elegirlo a dedo ni que salgan unos equipos beneficiados y otros no. Y me da igual el equipo que sea. Lo estoy diciendo como si fuese el Betis y el Atlético de Madrid, me da igual», añadió el entrenador perico.

«Pero es que no tiene mucho sentido que al final dos clubes jueguen al margen de una competición cuando los demás clubes van a jugar en unas condiciones diferentes. A partir de ahí no hay mucho más que decir», culminó Manolo González en rueda de prensa.