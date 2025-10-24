El director general del Barcelona contradice a Laporta con las consecuencias de no jugar en Miami

En el FC Barcelona sigue habiendo debate sobre el impacto económico que supuso la cancelación del partido de Miami. Después de unas semanas muy intensas entre la AFE y la Liga, finalmente las protestas lograron su objetivo de tumbar el proyecto de Javier Tebas. Una decisión que salpicó de lleno al club azulgrana y que sigue generando disparidad de opiniones dentro del seno de la institución azulgrana.

Joan Laporta garantizó en la Asamblea del pasado domingo, antes de saber que se iba a cancelar el encuentro, que jugar en Estados Unidos iba a suponer una inyección financiera importante para el club. «No puedo decir cuánto ganaremos porque nos lo tiene que comunicar la Liga. El matiz es que se ha dejado de ingresar, no se ha perdido dinero. Lo compensaremos con Montjuïc y con el dinero del partido en Miami, que no estaba presupuestado. Serán muchos más de los ingresos que tendríamos si jugáramos en Villarreal. No puedo decir una cantidad que todavía no me han comunicado. Solo por ir, el Barça cobrará un dinero y habrá otras partidas que generarán más dinero», explicó en su momento ante los socios.

Sin embargo, el director general del Barça, Manel del Río, lanzó un discurso que pone en evidencia lo que dijo Laporta sobre las consecuencias de la decisión: «Estamos con la Liga y son ellos quienes deciden si vamos o no. No habrá penalización económica alguna. No supone ningún trasiego, porque no estaba presupuestado», confesó en Rac1 antes de reconocer que no entendía por qué se había cancelado Miami.

Sin embargo, Del Río confesó que el mayor impulso económico del Barcelona será la apertura del nuevo Camp Nou: «Se ha invertido para que sea el motor financiero. Los frutos los cosecharemos dentro de un tiempo. No contemplamos que el modelo acoja conciertos, aunque sí podría hacerlo», concluyó.