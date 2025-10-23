Cínico Tebas: «El partido de Miami no estaba ni entre los 10 objetivos principales de la Liga»

Javier Tebas, presidente de la Liga, atendió a los medios de comunicación en el Nueva Economía Fórum y habló sobre la cancelación del partido de Miami. Es la primera vez que el máximo mandatario del campeonato doméstico hace declaraciones tras conocerse la noticia el pasado martes. Hasta ahora, su única reacción había sido mediante un tuit en redes sociales. Ahora, Tebas asegura que «el partido de Miami no estaba ni entre los 10 objetivos principales de la Liga».

«En mi vida la palabra fracasar no existe, lo he intentado y lo vamos a seguir intentando», empezó diciendo el presidente al ser preguntado si era un fracaso que no se jugara el partido de Miami. «Hay bastante desconocimiento. Todo esto parte de un tema judicial en Estados Unidos entre FIFA y Relevent de poder celebrar este partido en Estados Unidos. Hay una comisión creada de cómo regular este tipo de partidos. Estamos trabajando con la idea básica de que solo puede ser un partido por Liga y el país receptor sólo puede celebrar un partido como máximo. Vamos a seguir trabajando, debe haber un acuerdo, porque así se lo ha pedido Estados Unidos a la FIFA, por lo tanto queda camino por recorrer. Siempre hay que intentarlo, si no lo intentas sí que es fracasar», agregó.

Sobre si ha perdido, el presidente dijo: «Perder es tan subjetivo… ¿que me habría gustado jugar el 20 de diciembre? Sí. Si eso es considera que es perder, pues sí, pero para mí… Ya lo vengo diciendo hace tiempo, tampoco el partido de Miami estaba entre los objetivos principales. Lo he dicho públicamente muchas veces, creo que dije que no está ni entre los 10 objetivos principales que tiene la Liga. Y lo sigo ratificando, no está entre los 10 objetivos principales. Hay mucha gente que me tiene ganas y si jugara al parchís y perdiera también sería público y notorio. No ha salido lo que me habría fustado, pero no lo considero haber perdido, queda mucho camino todavía por delante».

Respecto al acuerdo con Relevent, comentó: «Es un acuerdo que es mucho más amplio, se firmó en 2018, se aprobó por Comisión Delegada y cuando habla de 2.000 millones habla de mínimo garantizado de los derechos audiovisuales. Tiene muchos apartados y uno de esos apartados habla de intentar hacer un partido oficial de la Liga en Estados Unidos. Los riesgos los asume Relevent y nosotros cuando se posicionen los clubes tenemos que colaborar y es lo que hemos hecho. No son 2.000 millones así por llevar los partidos, ni muchísimo menos».

Tebas también habló sobre el dinero que recibían los equipos por ir a Miami, porque Laporta dice que iban a cobrar y el Villarreal que no: «Dicen lo mismo, pero uno lo entiende de forma diferente. El partido, el Villarreal la única compensación que tiene son sus abonados, los que viajan y el 30% de sus abonos los que no viajan. Nosotros lo tenemos calculado entre 5 y 7 millones de euros. El Barcelona, lo que se refiere Laporta, se le abrían muchas oportunidades en Estados Unidos de patrocinios y de activar con sus patrocinadores durante la preparación e intentar recaudar más dinero. A lo que es el propio partido nosotros no intervenimos en la recaudación ni en la liquidación».

De la censura televisiva a la protesta de los equipos en la pasada jornada, el presidente comentó: «Nosotros desde hace muchos años tenemos una política de línea editorial que todo lo que ocurre en el terreno de juego tiene que estar relacionado con el partido de fútbol. Cuando salta un espontáneo, el partido ha seguido jugándose y nunca hemos sacado las imágenes y no la hemos dado en resúmenes ni nada. Ese ha sido nuestro criterio y lo hemos mantenido y ya está. Hemos considerado que eso era un incidente que teníamos que intentar que no se viese, pero se ha visto en redes sociales, lo sabíamos. Pero es la línea editorial que tenemos».

Otro de las quejas era la falta de transparencia y sobre eso Tebas explicó que «se está debatiendo en FIFA y queda poco tiempo para que salga una reglamentación. Debe estar en breve, en dos o tres meses. Si hay una reglamentación vamos a estar ahí, por eso seguimos trabajando y nos reunimos ayer con el sindicato. En 2018 ya nos reunimos con el sindicato, iba a haber un Girona-Barcelona, y se dieron datos al sindicato. Miami sigue estando en Miami, el convenio colectivo sigue siendo muy similar. No hay cambios tan significativos. Esa es mi opinión. Segundo, hemos considerado que teníamos que dar la opinión cuando estuviera muy avanzado el proyecto, porque había muchas trabas. El día que ellos querían hacer la reunión a mí me era imposible, y ayer les expliqué por qué, acudir a esa reunión. Imposible. Me he puesto a disposición de ellos, varios días, y el día 24 de 8 de la mañana a 22 de la noche, personalmente, por Teams, de uno en uno… Ayer nos reunimos y ya hemos puesto una nueva convocatoria para reunirnos para seguir hablando del tema».

Por último, explicó los motivos por los que no ha salido adelante el partido: «Hay mcuhas circunstancias. Esto no es una, dos, tres o cuatro, hay muchas más. El proceso no es fácil. Hemos llegado a la UEFA, nos ha dado un sí con un regañadientes… El comisario europeo también. Hay muchas cosas que se suman. Los jugadores del Real Madrid, solo saben decir «adulterada, adulterada, adulterada». Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando, dicen lo mismo. Claro, que van a decir los jugadores del Real Madrid, si se atreven a decir algo en contra…»