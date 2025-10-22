Cubarsí entierra el partido Miami: «Todos los equipos estábamos en contra»

Sobre la caída del ‘Plan Miami’ se han pronunciado la promotora que organizaba el partido, la propia Liga, el Consejo Superior de Deportes, el Barcelona, el Villarreal… Sólo faltaban los jugadores. Cubarsí, en víspera del Clásico del próximo domingo contra el Real Madrid, ha sido el primer futbolista de un equipo involucrado en pronunciarse.

«Todos los equipos estábamos un poco en contra de ir fuera porque la Liga se tiene que jugar aquí. No tengo que entrar mucho como futbolista en este tema», aseguró Cubarsí. No quiso entrar más en el sueño convertido en pesadilla de Tebas. Relevent, la promotora del partido, decidió cancelar la organización debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

Las protestas de la jornada pasada que la Liga de Tebas trató de esconder con la realización han surtido efecto. Incluso la UEFA, con su presidente Ceferin a a la cabeza, se ha puesto en contra de la voluntad de la Liga. «La UEFA reitera su clara oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen», reza el comunicado.

La UEFA y el CSD secundan a Cubarsí

El Consejo Superior de Deportes apoya la ideología del futbolista. «El episodio que hemos vivido con lo de Miami, el partido del Barça y el Villarreal, demuestra que así no se hacen las cosas. Antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza -una decisión tan relevante que podría haber afectado, sin duda, a la integridad de la competición- era necesario un diálogo, un acuerdo de los participantes, de todos los clubes. Por supuesto, a los jugadores tenerlos en cuenta y a las aficiones», declaró Rodríguez Uribes, presidente del CSD.