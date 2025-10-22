Tebas no aprende: denunciará a los jugadores por la protesta del partido en Miami tras censurarla en TV

La Liga llevará a los tribunales a AFE por la protesta de los jugadores de la pasada jornada, al considerar que se trataba de una huelga promovida por el sindicato de los futbolistas. Así lo ha revelado David Aganzo, presidente de AFE, a la salida de la reunión mantenida con la Liga. «Tebas ha dicho que hemos hecho una huelga y nosotros que era sólo un gesto. Me ha dejado bastante claro que se decidirá en los tribunales», ha señalado el ex futbolista.

De esta manera, el presidente de AFE dejaba claro que Javier Tebas va a ir con todo a por los futbolistas, a los que considera como una de las partes responsables de que el Villarreal-Barcelona no se juegue en Miami. Aganzo ha dejado claro que la protesta de los futbolistas se debió a la poca trasparencia de la Liga respecto al plan de llevarse el partido fuera de España.

«Javier ha reconocido que se podría haber hecho de otra manera. Se tiene que estar en conversación con todos y máxima transparencia. Ya sabéis cómo es y lucha por su marca: la Liga. Nosotros no estamos en contra, cuanto mejor les vaya, mejor les irá a los jugadores», ha señalado Aganzo a la salida de la reunión.

El presidente de la Liga, por tanto, considera que lo que hicieron los jugadores en la jornada 9 como señal de protesta por el partido de Miami fue una huelga. Algo que, por cierto, evitó mostrar en televisión en todos los partidos en los que la realización dependía de la Liga. Para dirimir si fue una huelga o un simple gesto en señal de protesta, Tebas lo llevará a los tribunales, puesto que considera que perjudica a la imagen de la competición.

Aunque el sindicato de los futbolistas tiene claro que no hay opción de que se les sancione, puesto que era una protesta totalmente medida. De esta forma, creen que no tiene ningún tipo de recorrido la denuncia que plantea la Liga contra la acción llevada a cabo por los futbolistas de los 20 equipos de la competición en oposición a la decisión de llevar el Villarreal-Barcelona a Estados Unidos.

A la salida de la reunión, únicamente se ha pronunciado David Aganzo. Las declaraciones que hay al respecto de Javier Tebas es el mensaje colgado en la mañana del miércoles en redes sociales. Allí tildó como una «visión cerrada y provinciana» las quejas unánimes del fútbol español, que han llevado a Relevent, la promotora del evento, a echarse para atrás y cancelar el partido de Miami.

«Se apela a la ‘integridad de la competición’ desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva», señalaba el presidente de la Liga, en clara referencia al Real Madrid.