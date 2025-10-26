La arriesgada defensa adelantada del Barcelona de Flick vuelve a presentarse en el Bernabéu

La arriesgada defensa de Hansi Flick en el Barcelona vuelve al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada. No estará en el banquillo el alemán por sanción, pero la filosofía de su equipo será la misma. No cambiará ninguna idea y su equipo volverá a defender a los Mbappé y Vinicius con la zaga defensiva casi en el centro del campo.

«Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer bien. Si cambiamos todo perderíamos nuestra estructura», señaló Marcus Sorg en la rueda de prensa previa al Clásico cuando le preguntaron por esa defensa adelantada. Está claro que este Barcelona no va a traicionar a su filosofía.

La pasada campaña, Barcelona y Real Madrid se vieron las caras en cuatro ocasiones y en las cuatro ganó el equipo de Hansi Flick. Dos en Liga, una en Supercopa de España y otra en la final de la Copa del Rey. La primera de ellas fue en el Bernabéu y el Barça ganó 0-4. Pero la primera parte no fue acorde al resultado.

Era la primera vez que el Barcelona jugaba con su defensa adelantada ante un Madrid con un atacante galopante. Pero esa arriesgada defensa culé tiraba el fuera de juego como nadie y Mbappé cayó en todas. Le anularon varios goles y acabó desesperado. Durante el transcurso de la temporada, el Madrid le fue cogiendo el pulso a esa defensa, pero el ataque culé siempre fue más contundente.

El Madrid mide los errores de la defensa del Barcelona

Ahora, en esta nueva temporada, esta defensa tan adelantada de Hansi Flick no está funcionando tan bien. Está dando más fallos y ya no tira el fuera de juego a la perfección. Cada vez es más vulnerable y vuelve al Bernabéu para medir sus fuerzas actuales ante un Mbappé que tiene ganas de revancha.

Una arriesgada defensa culé que ante el Girona la pasada semana pudo hacer aguas. Sacó a la luz todos sus defectos. Sin duda son Mbappé y Vinicius dos de los jugadores más peligrosos del mundo para atacar a este sistema de Flick. El equipo culé apunta a salir con Cubarsí y Araujo de centrales, y ahí puede estar la clave del partido. Eric García formará en el lateral derecho sustituyendo a un Koundé que no está al 100%. Otro jugador que en el lateral diestro no es tan determinante como en el centro. Y en esta fase puede estar un partido marcado por una defensa que busca revolucionar el partido. El año le salió bien al Barça. Veremos esta vez.