Xabi Alonso: «Mañana es el momento»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del Clásico que medirá a Real Madrid y Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este encuentro líderes y con dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas. Además, tras la derrota en el Metropolitano, los madridistas están obligados a demostrar que pueden competir contra un grande.

«Un Clásico es especial, y es el primero de esta temporada y de este nuevo proyecto. Necesitamos que el estadio vibre, que nos empuje y que al final podamos celebrarlo con nuestra gente», comenzó el entrenador del Real Madrid.

A la hora de ser preguntado por Lamine, no quiso entrar: «Es un partido suficientemente importante y tiene muchos ingredientes. Eso es lo que más nos ilusiona. No voy a entrar. Hay muchas declaraciones desde Barcelona y no voy a valorarlas todas. Lo importante es el verde. Va a ser un partido muy tenso y disputado. Puede haber momentos para todo».

Al recordar los Clásicos de la temporada pasada, fue claro: «Puede haber situaciones parecidas, pero el momento es diferente. Nuestro proyecto empieza y hemos analizado nuestras fortalezas para hacer un gran partido».

Sobre cómo llega él a este encuentro, aseguró que «bien». «Soy consciente de la importancia, pero la dinámica no cambia». Y al ser preguntado por el once, fue directo: «Entran en la convocatoria los jugadores que no pudieron entrar contra la Juventus».

«Por las calidades de nuestros jugadores, sí que se pueden dar situaciones… pero previamente tenemos que hacer otras cosas, no solo lo que pasa detrás de la defensa del Barça. Son muchos los detalles que pueden marcar la diferencia», comentó sobre la línea del fuera de juego. «Todos tienen que ser determinantes, tanto defensiva como ofensivamente», explicó al ser preguntado por Carreras.

«Tengo ganas de ganar y de que la gente se lo pase bien. El partido tiene un sabor especial y es el más importante ahora», aseguró al ser cuestionado sobre si debe reivindicarse ante un grande.

«Le veo igual de bien. Sabemos lo que significa el partido y las ganas. Todos han recuperado bien. Mañana es el momento de que gane un Clásico. Sobre todo, cómo podemos ser más eficientes: qué puede hacer él para aparecer y cómo puede ser el más determinante, no solo con los goles. La calidad colectiva del equipo está mejorando. Mbappé es fundamental», comentó sobre el delantero francés.

«Han pasado unas semanas y hemos ido corrigiendo cosas. De cara a mañana creemos que llegamos en un buen momento, tanto anímico como futbolístico», aseguró. «Para el proyecto no lo sé. Son partidos importantes. A mí me gusta valorar el proceso. Hemos crecido, hay margen de mejora, pero todavía estamos en noviembre y no se entrega ningún trofeo; queda mucho. Lo más importante es mañana», añadió.

Xabi dejó claro que su equipo juega bien: «A mí me gusta. Creo que estamos compitiendo muy bien y, aunque podemos mejorar, creo que estamos haciendo un buen fútbol».