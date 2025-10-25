Quién ganará el Clásico según las apuestas: Real Madrid o Barcelona

Una vez finalizada la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, con victoria para ambos, Real Madrid y FC Barcelona sólo tienen la mente puesta en el Clásico del domingo. El Santiago Bernabeú será testigo del primer duelo directo entre los dos principales candidatos a ganar la Liga, a los que en estos momentos les separan dos puntos en la clasificación del campeonato doméstico español. El encuentro, correspondiente a la décima jornada, podría aumentar la ventaja merengue, devolver al Barça a lo más alto o dejar las fichas en la misma posición.

Los precedentes de la pasada campaña, en la que el conjunto blaugrana firmó un triplete de títulos nacionales, no invita al optimismo en las filas del Real Madrid. Los de Hansi Flick se impusieron en los cuatro Clásicos de la temporada, entre los que destaca el 0-4 en el Bernabeú. Curiosamente, aquel encuentro coincidió en día (26 de octubre) con el duelo de este domingo en el estadio merengue.

Los dos últimos enfrentamientos entre ambos reflejaron una mayor igualdad. A diferencia del 0-4 en Liga y el 5-2 de la Supercopa de España, el Real Madrid sí compitió en la final de la Copa del Rey, donde el Barça se llevó el título en la prórroga. Dos semanas después, el conjunto blanco cayó en Montjuic por 4-3 en un encuentro en el que se adelantó 0-2 en los primeros minutos. Estos precedentes, sumados al superior inicio de temporada de los de Xabi Alonso, sitúan al Real Madrid como ligero favorito para el Clásico según las casas de apuestas.

La victoria del cuadro local tiene una cuota que ronda los dos euros, mientras que el triunfo de los culés se paga a en torno a 3,20 euros. El empate, un resultado que no se descarta en duelos directos entre los favoritos, no parece ser la opción preferida de las cuotas. Las tablas entre Real Madrid y FC Barcelona se sitúan por encima de los cuatro euros de cuota, alrededor de 4,10 por euro apostado.

Se espera un Clásico muy goleador

Los Clásicos de la pasada temporada no estuvieron exentos de goles. En los cuatro duelos directos se marcaron un total de 26 tantos, lo que supone una media de 6,5 por encuentro. Unas cifras que parece difícil que repitan, pero que son consecuentes con el tipo de partido que planteó el FC Barcelona la pasada campaña. Esta temporada, sin Íñigo Martínez y con el resto de equipos adaptándose a la defensa adelantada de Flick, nada parece indicar que los blaugranas hayan mejorado en este aspecto.

Caso similar al de un Real Madrid que ha naufragado ante los dos rivales de entidad a los que se ha medido en la era Xabi Alonso. Los merengues han sumado seis porterías a cero en la 2025/26, pero no han mostrado esa fortaleza ante los grandes. La muestra es de dos partidos, el 4-0 ante el PSG en el Mundial de Clubes y el 5-2 en el Metropolitano ante el Atlético, pero no llama al optimismo en la parcela defensiva. Por esta razón, que haya más de 3,5 goles en el Clásico cuenta con una cuota alrededor de 1,80 euros en buena parte de las casas de apuestas.