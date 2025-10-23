Asencio no tiene lesión y estará en el Clásico

Buenas noticias para Xabi Alonso, Raúl Asencio no tiene ninguna lesión y estará en el Clásico el domingo. El central dio el susto contra la Juventus al abandonar el partido en el minuto 88 con problemas musculares. Pero, tras las primeras exploraciones que le realizaron al jugador en el vestuario, se ha descartado una lesión.

Al ser preguntado por las molestias de Asencio en rueda de prensa, Xabi Alonso respondió: «Es demasiado pronto para valorarlo. Mañana lo veremos. Hay que esperar». Finalmente, no será necesario hacerle pruebas porque las primeras exploraciones han determinado que no sufre lesión alguno. Esta es una gran noticia para el tolosarra que ya cuenta con las bajas seguras de Antonio Rüdiger y David Alaba en el centro de la zaga, mientras que Dean Huijsen sigue trabajando en su recuperación para intentar llegar al Clásico.

La baja de Asencio habría dejado coja la defensa del Real Madrid para recibir al Barcelona este domingo en el Santiago Bernabéu. Por suerte, lo del central español se ha quedado en un susto y estará disponible para Xabi de cara al Clásico.