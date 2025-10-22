Xabi Alonso: «Cuando Güler disfruta, lo que yo diga importa poco»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos sumaron la tercera victoria en Champions gracias a un gol de Bellingham. Los madridistas llegan al Clásico tras mantener el pleno de victorias en la máxima competición continental.

«Ha habido diferentes fases. Hemos ido de menos a más en la primera. Hemos empezado a tener más el balón, nos falta ritmo, pero hemos ido poco a poco aumentándolo. Eso nos ha permitido tener algunas ocasiones. El partido es de trabajarlo, buscar una, no perder el equilibrio. Vinicius nos ha dado una buena jugada. Partido de Champions, la Juventus, tienes que apretar. Courtois también ha estado muy bien. Aparece en este tipo de noches. Contento con el sacrificio del equipo y a seguir», comenzó Xabi.

Sobre las cosas a mejorar, fue claro: «Hay muchos puntos que mejorar, lo hacemos semana a semana. Nos ha venido un gran rival. Queríamos ser agresivos en campo contrario. Como espectador ha sido un espectáculo. Rezaba para que no expulsaran a Militao y al final estaba Thibaut. En esa ocasión sabemos cual es el error y no va a volver a pasar».

Xabi Alonso también habló del gol de Bellingham y su partido: «Necesitamos a todos. Jude, después de la lesión, necesitaba un buen partido. Además del gol, ha jugado muy bien. En la segunda parte se ha abierto un poco y le hemos encontrado bien. Por todos en general, pero me alegro por él». Sobre su posición, explicó que es «intermedio». «Puede construir y participar en la finalización. Es muy versátil. Es de los mejores del mundo».

A la hora de ser cuestionado por la dolencia de Asencio, comentó lo siguiente: «Es demasiado pronto para valorarlo. Mañana lo veremos. Hay que esperar». Además, quiso dejar claro que su equipo llega bien al Clásico del domingo contra el Barcelona: «Estamos donde estamos y estamos bien. Hemos ido en línea ascendente. El partido del domingo es el Clásico, tiene mucho significado por el partido en sí, la clasificación y la repercusión que tiene. Es un partido marcado en rojo y a partir de mañana hablaremos de él».

Sobre el partido de Güler, comentó lo siguiente: «Está en el proceso de mejorar todo porque tiene 20 años. No lleva muchos partidos en el Real Madrid, pero con su edad y donde está sólo tenemos que acompañarle. Tiene muchísimas cosas buenas. Le da mucho sentido al juego. Donde juega, más arriba o más abajo, depende de lo que pida el partido. Estoy contento con su progresión, pero queremos más. Disfruta mucho jugando al fútbol y cuando se siente cómodo quiere participar mucho. El año pasado tenía a Wirtz y ahora tenemos esa sensación con Arda. Está en el proceso y cuando le ves disfrutar, lo que yo diga, tampoco vale».

Por último, habló de Militao: «Tenerle a este nivel es una grandísima noticia. Lo vemos en cada partido. Ha recuperado las buenas sensaciones. Se siente poderoso y tiene más determinación en lo que hace. Va a ir a mejor».