El Real Madrid necesita a Bellingham. Xabi Alonso necesita a Jude. Y el inglés ha regresado justo a tiempo. Cuando más falta hace, cuando empieza el primer Everest de partidos para los blancos. Ante la Juventus volvió a ser titular, como lo fue frente al Getafe el pasado fin de semana y como lo será el domingo en el Clásico que medirá a los blancos con el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y frente a los de Turín hizo un gol capital para los blancos.

Bellingham aprovechó un rechace previo al disparo de Vinicius para hacer el tanto. La primera diana de la temporada, puesto que Jude no marcaba desde el Mundial de Clubes, cuando le hizo un tanto al Pachuca en la fase de grupos. Además, en el Santiago Bernabéu no hacía gol desde el pasado 1 de abril, cuando marcó a la Real Sociedad en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. 204 días después, Chamartín volvió a celebrar un gol suyo.

Xabi Alonso siempre ha estado convencido de que el futuro de Jude en el Real Madrid pasa más por crear que por dejarse caer en el área, aunque por el momento no está siendo así. El inglés juega por detrás de Mbappé, siendo Güler el que ocupa más la posición de cerebro.

Ancelotti y su cuerpo técnico ya intentaron el curso pasado, con poco éxito, que Bellingham llenara el enorme vacío que había dejado Kroos. Con la llegada de Xabi, la idea del donostiarra es que el inglés pase a tener un sitio fijo en el centro del campo. Una posición que no es para nada desconocida para él, pero a la que deberá adaptarse, ya que físicamente tendrá que mejorar para poder viajar con frescura de un área a otra. Ese será uno de los grandes objetivos del cuerpo técnico a partir de ahora.

Imperial Asencio

El canario estuvo, simplemente, perfecto ante la Juventus. Lo bordó en la primera mitad y estuvo salvador en el segundo acto, yendo al corte para evitar que un disparo de Openda llegara a la portería de Courtois. Luego, no pudo más y terminó pidiendo el cambio. En principio, la dolencia sólo es un susto y lo que es una evidencia es que Asencio se ha ganado el Clásico.

Brahim siempre responde

Fue la gran novedad de la alineación. El internacional marroquí jugó en la banda derecha contra la Juventus, dejando claro que siempre que se le necesite, está. Jugará más o menos, pero entiende a la perfección su rol y lo desempeña de manera brillante. Un seguro para un Xabi Alonso que, siempre que puede, le da minutos.

Courtois todo lo hace bien

Igual de bien habla en rueda de prensa que para bajo los palos. El belga estuvo inconmensurable para sostener al Real Madrid cuando la Juventus apretó. Lo hizo con seguridad en la primera mitad, pero estuvo especialmente brillante cuando paró un mano a mano a Vlahovic al inicio de la segunda mitad. El serbio cogió la pelota en el centro del campo, ganó la carrera a Militao y se plantó delante del belga, que se hizo enorme para evitar el tanto del conjunto italiano.

