El Bernabéu vuelve a cantar el ‘Hey Jude’ 204 días después del último gol de Bellingham

El Santiago Bernabéu volvió a celebrar este miércoles un gol de Bellingham 204 días después y por supuesto entonó el ‘Hey Jude’ de The Beatles al sonar la canción por la megafonía del estadio. Más de seis meses han tenido que pasar para ver marcar al inglés otra vez en el templo madridista.

No lo hacía desde el pasado 1 de abril en la vuelta de la semifinal de Copa del Rey contra la Real Sociedad y en Champions ha puesto fin a la racha con el gol que adelantó al Real Madrid contra la Juventus. Bellingham ha estado varios meses fuera por su lesión de hombro que le llevó al quirófano y este miércoles por fin ha vuelto a entusiasmar al Bernabéu con un tanto decisivo para su equipo.