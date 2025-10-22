Bellingham adelanta al Real Madrid ante la Juventus aprovechando un rechace tras un jugadón de Vinicius

Jude Bellingham rompió la sequía del Real Madrid gracias a un rechace tras un disparo de Vinicius que se estrelló en el poste. El brasileño hizo un jugadón, caracoleando en el área para abrirse hueco ante su marcador y lanzar un latigazo con la zurda que estuvo a punto de entrar. Cayó el rechace en el área de castigo, donde el inglés se anticipó y metió el pie para inaugurar el marcador contra la Juventus.

De esta manera, el Real Madrid se adelantaba en la tercera jornada de la Champions League. Estaba sufriendo el conjunto blanco, que lo intentó de todas las formas posibles en la primera parte, pero que estaba sufriendo mucho en la segunda. Rotos por completo, Courtois estaba sosteniendo a los blancos, mientras que Vinicius lideraba los ataques desde el costado izquierdo. Y en el 57′ fue cuando el brasileño volvió a aparecer para cambiarle el signo al partido. No fue suyo el gol, pero sí generó la acción en la que Bellingham terminó metiendo el pie para poner por delante a los blancos.

El conjunto blanco había sido superior a la Juve durante buena parte de la primera mitad. Aunque eso no quiere decir que no hubieran sufrido. Tanto en los primeros 45 minutos, como en el comienzo de los segundos, la Vecchia Signora tuvo oportunidades para ponerse por delante en el Bernabéu. Todo, pese a la insistencia de los de Xabi Alonso en marcar, pero igual que Courtois evitaba los goles bianconeri, Di Gregorio hacía su trabajo para mantener a cero su meta.

Hasta el 57′. Entonces el Real Madrid consiguió romper el muro que poco a poco había construido el portero italiano sobre su portería. Vinicius la pegó tras sacar su versión más desequilibrante. El meta se venció para intentar detenerlo y no llegó, pero el balón se estrelló en la madera. Con él totalmente vencido, Bellingham estuvo más listo que nadie, se anticipó a los centrales para mandar a guardar el balón.