La segunda víctima también retira sus acusaciones contra Asencio: «Su comportamiento fue diferente»

La segunda víctima, menor de edad, también ha retirado su acusación contra Raúl Asencio como ocurrió hace un mes con la primera. La Fiscalía debe tomar ahora la decisión de exculpar de manera definitiva al defensa del Real Madrid o decidir, en cambio, seguir adelante con la acusación.

«Se ha disculpado por una censurable indiscreción. Su comportamiento fue diferente al del resto de acusados», ha señalado esta segunda víctima sobre el jugador del Real Madrid.

Esta segunda víctima, según han informado en la Cadena Cope, ha retirado las dos acusaciones que había contra Raúl Asencio. La de pornografía infantil y la de la revelación de secretos. La chica, menor de edad, ha señalado que el jugador del Real Madrid se ha disculpado reconociendo que cometió una «censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados».

Hay que recordar que esta segunda víctima sigue manteniendo sus acusaciones contra los otros tres implicados en la causa judicial. Solamente ha retirado su acusación contra Asencio. El pasado mes de agosto, la Fiscalía pidió dos años y medio de cárcel para el defensa blanco por dos delitos contra la intimidad por compartir un vídeo de contenido sexual de dos mujeres, de 16 y 18 años, junto a tres ex compañeros del canario en la cantera del Real Madrid. El jugador del equipo blanco no participó en el vídeo, pero presuntamente recibió el contenido y lo mostró a una tercera persona. La segunda de las víctimas, mayor de edad, ya había retirado la acusación contra Asencio hace un mes y expresó su perdón hacia el jugador. Ahora lo ha hecho la chica menor de edad.