Raúl Asencio es una de las mejores noticias que ha rescatado el Real Madrid de la victoria contra el Espanyol en la quinta jornada de Liga. Los blancos son líderes y siguen contando todos los partidos oficiales de la temporada por victoria, pero, sin duda, una de las grandes alegrías que se puede llevar Xabi Alonso es ver cómo va recuperando jugadores para la causa. Y es que, el donostiarra siempre ha dejado claro que todos van a ser importantes en su plantilla y al canario ya le ha llegado el momento.

Asencio hizo un gran partido contra el Espanyol en el momento más importante. Justo cuando va a tener que empezar a tener muchos más minutos. Y es que, tras un arranque de temporada complicado, ya que en las tres primeras jornadas de Liga no tuvo un solo minuto, tuvo que esperar a llegar al Reale Arena para tener sus primeros minutos de blanco. También jugó contra el Olympique de Marsella, mientras que frente a los pericos no solo gozó de la primera titularidad, sino que jugó los 90 minutos y lo hizo a un gran nivel teniendo de socio a Éder Militao.

Asencio sube en protagonismo

«Buenísimo partido, sin duda que sí. Lo que pasó en el Mundial, no solo lo suyo, sino lo de todo el equipo, pues era importante dejarlo atrás. Porque era un contexto muy diferente, con la plantilla, con el momento, con cómo fuimos. Y Raúl, como David, que no ha podido jugar, pero también está preparado para jugar. Fran también está preparado, pero a veces hay que esperar un poquito más de tiempo para tener la oportunidad. Pero hoy Raúl ha hecho un partido muy serio. Hemos hablado por la mañana lo que necesitábamos, lo que queríamos. El partido que creíamos que se iba a encontrar lo ha hecho con mucha solvencia y es muy buena noticia para el equipo y para Raúl, sobre todo, de tener buenas sensaciones del partido que ha hecho», aseguró Xabi tras el encuentro.

Ahora, Asencio seguirá siendo importante, puesto que entrará en la rotación que deberá dar Xabi Alonso a los centrales. Frente al Espanyol jugó por la baja de Huijsen, mientras que es probable que en Valencia, contra el Levante, repita en el once titular para dar descanso a Militao antes del derbi. Y en Almaty, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, donde no estarán Trent Alexander-Arnold, por lesión, y Carvajal, por sanción, apunta a ser el lateral derecho.