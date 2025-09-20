Eder ya es Militao. ¿Y qué se quiere decir con esto? Pues que ya es, si no el mejor central del mundo, sí está cerca de ello. Un jugador portentoso que en defensa es imperial, pero que también suma en ataque. Lo hace con una visión de juego y un golpeo en el pase capaces de romper cualquier defensa, pero también con disparos como el que realizó ante el Espanyol. Un derechazo desde fuera del área que entró por la escuadra para inaugurar el marcador.

Militao es una de las grandes alegrías que tiene el Real Madrid esta temporada. Cuando su rodilla se volvía a romper la pasada temporada contra Osasuna, regresaba al principio de un túnel del que iba a salir, aunque nadie sabía cómo. Ahora, ya se puede asegurar que ha vuelto más maduro, más hecho y en un estado de forma impresionante.

Mbappé va sobrado

Juega a otra cosa el francés. En estos momentos se puede decir que es el mejor jugador del planeta. El más desequilibrante, el más eficaz. Un jugador de una calidad superlativa que, encima, ahora, está en un estado de forma impresionante. Ante el Espanyol volvió a marcar la diferencia haciendo un gran gol desde larga distancia para cerrar el choque y hace el séptimo gol en lo que va de temporada, cinco de ellos en Liga.

No fue fácil para Gonzalo

Gonzalo vivió la primera titularidad de la temporada ante el Espanyol, algo que no experimentaba desde el Mundial de Clubes. No fue sencilla la tarde para el canterano, que estuvo muy tapado por una defensa perica perfectamente organizada a la que solo dos misiles, de Militao y Mbappé, lograron doblegar.

Asencio recupera el nivel

Grandísimo partido de Asencio, que poco a poco vuelve a recuperar el nivel que demostró la temporada pasada y que le permitió tener una ficha en el primer equipo del Real Madrid. Estuvo muy seguro ante el Espanyol con Militao a su lado, especialmente en velocidad y a la hora de tener que ir al corte. Es probable que en Almaty, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, sea lateral derecho.

El regreso de Bellingham y Camavinga

Bellingham y Camavinga debutaron en la presente temporada tras superar sus respectivas lesiones. El inglés ha vuelto antes de lo esperado, mientras que el francés se lesionó en Getafe el 23 de abril de 2025. Por delante han pasado casi cinco meses en los que también tuvo que recuperarse de un fuerte esguince. Ahora, ambos están de vuelta y serán muy importantes para Xabi.

Las notas del Real Madrid