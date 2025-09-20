Militao y Mbappé hacen volar al Real Madrid con dos golazos contra el Espanyol

Eder Militao marcó un auténtico golazo este sábado para adelantar al Real Madrid en el partido de la jornada 5 de Liga contra el Espanyol. El brasileño recibió el balón de pies de Fede Valverde, especialista desde fuera del área, pero no fue el uruguayo, sino el defensa quien se vistió de francotirador esta vez para enchufarla a 30 metros de la portería. Se zafó de su marcador con un control y no se lo pensó, chutazo y a la red y el Santiago Bernabéu en pie.

Fue el único gol de la primera parte y el Real Madrid se iba al descanso acariciando el 2-0 con una ocasión fallada por Kylian Mbappé tras una gran conducción de Vinicius en carrera. Pero a la primera que tuvo en la segunda mitad no perdonó. El francés la cogió antes de la corona del área y se sacó un disparo imprevisible para Dmitrovic, que aun así pudo hacer más.