Alineación del Real Madrid contra el Espanyol: Asencio hará de Huijsen

La alineación del Real Madrid para el encuentro que medirá a los blancos con el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu tendrá como gran novedad la presencia de Raúl Asencio en el centro de la defensa, supliendo la ausencia de un Dean Huijsen que se ha visto sometido a una tremenda injusticia al no retirarle la roja que vio contra la Real Sociedad el pasado fin de semana en el Reale Arena.

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Espanyol empezará con Courtois en la portería. En el lateral derecho formará Carvajal, mientras que en el costado izquierdo Álvaro Carreras podría descansar por primera vez dejando sitio a otro compañero, aunque lo normal es que siga apostando por el gallego. La pareja de centrales será la formada por Militao y Asencio.

En el centro del campo, Tchouaméni es intocable, mientras que por delante lo normal es que formen Valverde y Arda Güler. Y arriba, para los goles, Mastantuono por la derecha, Vinicius por la izquierda y la principal referencia ofensiva será Mbappé.

Una injusticia con Huijsen

Dean Huijsen no debió ser expulsado ante la Real Sociedad, tal y como aseguró el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que no es un órgano sancionador, reconociendo el error de Gil Manzano a la hora de mostrarle la roja. Después de explicar todas las situaciones posibles, señalaron que «no se dan los condicionantes necesarios para DOGSO», que es como se denomina a las ocasiones manifiestas de gol que son interrumpidas por un último defensor. Por tanto, reconocen que la de Huijsen no es una jugada en la que deba ser expulsado: «Entendemos que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla».

El Real Madrid recurrió la decisión arbitral al Comité de Competición, confiando en que les dieran la razón, aunque no ha sido así. Después, acudió al Comité de Apelación, donde se llevó otra negativa. Y, por último, acudió al TAD, donde tampoco se le otorgó la cautelar. Por lo tanto, Huijsen se perderá el duelo contra el Espanyol.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Espanyol: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.