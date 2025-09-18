Huijsen estalla contra los estamentos de la Liga de Negreira: «Buena imagen para el fútbol español…»

Dean Huijsen ha estallado en sus redes sociales contra los estamentos que han impedido que juegue este sábado en Liga contra el Espanyol tras ser expulsado en Anoeta, si el TAD no le retira la tarjeta roja. El central del Real Madrid ha recogido la cadena fallida de toma de decisiones desde la de Gil Manzano en el campo, pasando por la admisión del error de su árbitro por parte del CTA, hasta Competición y Apelación. El defensa sentencia al «fútbol español» e ironiza con la «buena imagen» en la que le deja este caso.

El mensaje de Huijsen en el que ha explotado contra los comités es el siguiente: «Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español». Antes, recoge los cinco pasos previos a este jueves, día en el que Apelación ha mantenido su sanción de un partido que le prohibirá estar el sábado en el Santiago Bernabéu a las 16:15 horas.

La reacción del futbolista llegó minutos después de conocerse que Apelación no retiraba el castigo después de que el club expusiera como argumento que el CTA había reconocido públicamente el error del árbitro en el encuentro ante la Real Sociedad en Anoeta. La portavoz de los colegiados, Marta Frías, explicó claramente que Gil Manzano debería haberle sacado amarilla por derribar a Mikel Oyarzabal y no roja, ya que Eder Militao venía corriendo en paralelo y podía llegar al corte.

Todos se han puesto en contra del Real Madrid en su objetivo de conseguir que Huijsen juegue contra el Espanyol, pero el club blanco no se rinde y tras recibir la negativa de dos comités que han ignorado la admisión del error de Gil Manzano por parte de sus compañeros del CTA recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte la sanción de un encuentro a su jugador.

El Real Madrid centró su defensa ante Competición y Apelación con el argumento base de que el propio CTA había reconocido que Gil Manzano actuó mal mostrándole la roja a Huijsen y no amarilla. Ni uno ni otro han admitido el recurso y ahora el club blanco presentará otro ante el TAD, organismo adscrito al Consejo Superior de Deportes presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, pero que actúa con independencia de este.

Esto recoge Huijsen en su publicación

«1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen.

2. El VAR no entra y lo permite.

3. El Real Madrid juega con uno menos dos tercios del partido.

4. El CTA reconoce el error.

5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen».