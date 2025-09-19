Cuándo se juega el Real Madrid – Espanyol de Liga: horario y canal de TV para verlo gratis en directo

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Espanyol de la Liga El Real Madrid - Espanyol corresponde a la jornada 5 de la Liga y se disputará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid tratará de seguir con su pleno de victorias y espera poder imponerse al Espanyol

El Real Madrid y el Espanyol protagonizarán un auténtico partidazo en el Santiago Bernabéu en la jornada 5 de la Liga. El equipo madridista llega tras haber ganado por 2-1 al Olympique de Marsella en la Champions League y este curso cuentan sus encuentros por victorias, por lo que esperan seguir así ante un conjunto periquito que también ha empezado como un tiro la temporada. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo que se juega en Concha Espina. Recuerda no perderte ningún detalle sobre la alineación del Real Madrid contra el Espanyol para este apasionante encuentro.

Cuándo juega el Real Madrid: horario del partido contra el Espanyol de la Liga

El Real Madrid recibe la visita del Espanyol en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 5 de la Liga. Los de Xabi Alonso llegan a esta fecha como líderes en solitario de la clasificación y esperan poder sumar un triunfo más para poder seguir con su pleno de victorias. Obviamente, el choque no será nada sencillo, ya que el cuadro periquito ha comenzado muy bien la actual campaña y esperan ponerle difíciles las cosas al cuadro de Chamartín, que viene de jugar entre semana en la Champions League.

Horario del Real Madrid – Espanyol de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Real Madrid – Espanyol que corresponde a la jornada 5 de la Liga para este sábado 20 de septiembre. La patronal que preside Javier Tebas ha escogido el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias para este duelo entre los de Concha Espina y los periquitos. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde se ve en directo por TV online el partido de la Liga del Real Madrid – Espanyol

Uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país algunos partidos del campeonato liguero nacional fue Movistar+. Este Real Madrid – Espanyol correspondiente a la jornada 5 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga. Para poder ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol de nuestro país.

Además, todos aquellos seguidores del conjunto madridista, del periquito y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Espanyol de la jornada 5 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también ofrecerá a los usuarios su página web para acceder con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Por otro lado, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que rodee diariamente a la actualidad del equipo que dirige Xabi Alonso. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Espanyol de la jornada 5 de la Liga desde una hora y media antes del inicio del encuentro. Cuando se escuche el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y todas las reacciones importantes que se produzcan en Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Espanyol de la Liga

Todos aquellos hinchas de ambos conjuntos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Real Madrid – Espanyol de la jornada 5 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar minuto a minuto todo lo que suceda en este choque entre dos equipos históricos de nuestro país.

Dónde se juega y quién es el árbitro del partido de la Liga Real Madrid – Espanyol

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito de Chamartín, será el estadio donde se dispute este frenético Real Madrid – Espanyol de la jornada 5 de la Liga. Este campo promete ofrecer un ambientazo y se espera que se ocupen prácticamente la totalidad de los 80.000 asientos que tienen disponibles. Fue inaugurado en 1947 y es uno de los recintos deportivos más importantes del mundo, de hecho es el gran candidato para ser la sede de la final del Mundial de 2030 que España organizará con Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para que imparta justicia en este Real Madrid – Espanyol de la jornada 5 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que será el encargado de revisar todas las acciones polémicas que se puedan producir y avisar, si es necesario, a su compañero para que acuda a revisarla a la pantalla que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.