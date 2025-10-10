Las vidas paralelas de Carreras y Asencio

Raúl Asencio y Álvaro Carreras son miembros de pleno derecho de la primera plantilla del Real Madrid. Un objetivo con el que ambos soñaban en la cantera merengue desde que aterrizaron en ella con 14 años. Nacidos en 2003, se incorporaron al Cadete B juntos y ascendieron, escalón a escalón, hasta el Juvenil C. La salida de Carreras en 2020 separó sus caminos, que se volvieron a unir este verano con el regreso del gallego a la que fue su casa durante tres temporadas.

Los dos defensores blancos mantienen una gran relación personal desde sus años en La Fábrica. «Compartimos muchos momentos porque éramos los dos nuevos. Álvaro fue un pilar fundamental para mí en aquellos años. Llegamos juntos y nos aferramos el uno al otro. Con unos compañeros como él se pasa mejor», relata Asencio sobre como nació su amistad en Valdebebas. «Con Raúl tenía muy buena relación y era como vivir con un hermano, porque estábamos todo el día juntos: en el cole, en clase, en los entrenamientos…», añade el jugador gallego.

Su ascenso hacia el primer equipo del Real Madrid fue muy diferente. Asencio lo hizo sin salir de la cantera, pasando por diferentes equipos y técnicos hasta que le llegó la oportunidad cuando militaba en el Castilla. La grave lesión de Militao ante Osasuna la pasada temporada desencadenó el debut del central canario en el Santiago Bernabéu. La personalidad mostrada por el canterano, con asistencia a Bellingham incluida, convenció a Ancelotti para confiar en él el resto de la campaña y le hizo ganarse un hueco como jugador de la primera plantilla de cara a la 2025/26.

Carreras, por su parte, eligió un recorrido diferente; pero que le ha llevado al mismo destino. El lateral salió de la cantera merengue rumbo al Manchester United con 17 años. Tras jugar cedido en Preston y Granada, donde no brilló, acabó explotando en el Benfica. Cinco años después, el Real Madrid trajo de vuelta a Carreras después de desembolsar 50 millones de euros. Al igual que Asencio, el gallego debutó en partido oficial ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. «Se ha convertido en una persona mucho más madura. Ha tenido que salir de España para poder cumplir su sueño. Cuando me enteré de que existía la posibilidad de que pudiera venir, sentí una alegría tremenda», reconoce Asencio en declaraciones al Real Madrid.

Carreras y Asencio, un ejemplo para La Fábrica

Los dos defensores del Real Madrid representan un modelo a seguir para todos los canteranos del club. Ya sea desde dentro, como Asencio o Gonzalo García, o brillando fuera del club al estilo de Casemiro o Carvajal, los jugadores de La Fábrica tienen cabida en el primer equipo. «Cualquier jugador que se cría aquí, e incluso cualquier jugador al que le gusta el fútbol, sueña con estar aquí y compartir el día a día con estos jugadores en este gran club», cuenta Álvaro Carreras.