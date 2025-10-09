Chema Andrés, canterano del Real Madrid y actualmente jugador del Stuttgart, está demostrando que la madurez y la disciplina se adquieren tan rápido como el talento. A sus 20 años, el joven centrocampista ha sabido adaptarse a la exigente Bundesliga y a un entorno completamente nuevo, manteniendo la ilusión de un jugador que sabe exactamente hacia dónde va. Ha jugado ocho partidos, en los que ha hecho un gol y ha dado una asistencia.

Desde su llegada a Alemania, Chema se ha integrado de manera ejemplar tanto dentro como fuera del campo. «Se ha adaptado muy rápido y los veteranos le han acogido muy bien, como por ejemplo Angelo Stiller», explican quienes mejor le conocen. Su capacidad para encajar en un vestuario mucho más adulto que el del Castilla ha sido absoluta. Además, que el Stuttgart funcione como una verdadera familia, donde los jugadores y el personal del club conviven y aprenden unos de otros, también ha ayudado. De hecho, su gusto por el golf le ha permitido participar en torneos internos junto a compañeros y trabajadores, fortaleciendo los lazos de equipo y fomentando la convivencia más allá del césped.

La decisión de marcharse a Alemania no fue casual. El objetivo era claro: desarrollarse físicamente y ser un jugador más completo. «Cuando analizamos las opciones, nos fuimos a Alemania para que cogiera físico y fuese más completo», explican desde su entorno. Su enfoque y disciplina son evidentes: está centrado en rendir con su club, competir en Europa y mejorar continuamente. Además, combina su integración en la Bundesliga con el aprendizaje del alemán, mientras que su inglés fluido le permite comunicarse con facilidad dentro del vestuario.

Los grandes ya le siguen

Su adaptación y su rendimiento le han llevado a que varios equipos de primer nivel europeo sigan de cerca su progresión. Aunque la posibilidad de regresar al Real Madrid está sobre la mesa, los suyos tienen claro que ahora es el momento de seguir creciendo sin distracciones.

No obstante, el Real Madrid puede estar tranquilo. Este verano, los blancos vendieron el 50 por ciento de sus derechos al Stuttgart por unos tres millones de euros, una fórmula habitual que llevan a cabo los madridistas. Si desde Valdebebas quieren recomprarlo, no tendrían mayor problema, puesto que regresaría por una cantidad aproximada a los 10 millones de euros, aunque, teniendo en cuenta lo ingresado previamente, sería unos seis millones de euros el gasto total.

Además, el Real Madrid siempre partirá con ventaja, puesto que en caso de que cualquier club llame a su puerta, el Stuttgart estará obligado a avisar a los blancos de dicho interés, y serán estos quienes decidan si se vende, ingresando el 50 por ciento, o si ejercen la opción de compra para que regrese a Valdebebas.

A sus 20 años, siendo internacional -ya que se está convirtiendo en un fijo en la Sub-21- y con experiencia en una de las ligas más exigentes del continente, Chema Andrés es un talento que combina madurez, ambición y profesionalismo. Como dicen quienes lo conocen bien: «Chema es especial». Y su trayectoria apenas comienza.