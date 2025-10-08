Gonzalo García: «No me arrepiento de quedarme, el Real Madrid siempre fue la única opción»

Gonzalo García se sienta a hablar con OKDIARIO durante la concentración de la selección española Sub-21. El delantero del Real Madrid analiza como le ha cambiado la vida desde su aparición estela en el Mundial de Clubes, donde con cuatro dianas fue máximo goleador: «Al verlo con un poco de perspectiva, puedo valorarlo más. Estaba feliz de poder estar con el grupo, de vivir esa experiencia». Cuando se enteró de que iba a ser titular en el debut, reconoce que los nervios aparecieron, pero su actuación salió perfecta: «Al principio estaba nervioso, pero salió todo tan bien que no puedo pedir más. Estoy muy contento».

Su debut en un partido importante se dio gracias a la baja de Kylian Mbappé, quien no se encontraba bien del estómago. La noticia la conoció de boca de Xabi Alonso justo en la charla previa al encuentro: «El míster no me confirmó nada hasta la charla previa al partido. Me sorprendió, claro, estaba algo nervioso, pero cuando se acerca el momento uno se concentra, asimila la situación y sale al campo enfocado. Fue una experiencia inolvidable».

Tras el Mundial, no faltaron los rumores de interés de otros clubes, pero su decisión fue firme: quedarse en el primer equipo del Real Madrid. Tras tantos años en la cantera, formar parte del primer equipo significaba cumplir un sueño: «He estado en la cantera del Real Madrid muchos años, y formar parte del primer equipo es lo máximo. Para mí, la primera opción siempre fue quedarme, así que no me arrepiento de nada. Todo lo contrario».

El vestuario del Real Madrid, con jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius y Rodrygo, puede impresionar al primer vistazo, pero él destaca la cercanía y humildad de todos: «Kylian es una persona muy humilde y cercana, como el resto de los compañeros. Nos ayudamos entre todos». Aprender observando a uno de los mejores jugadores del mundo, como es el galo, es una lección constante: «Más allá de lo que me pueda decir, también aprendo mucho simplemente observándole, cómo entrena, cómo juega… Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Es una pasada compartir vestuario con él».

A la hora de hablar de la competencia que tiene, fue claro: «Es el vestuario del Real Madrid, el mejor equipo del mundo, así que es normal que estén los mejores en cada posición. Al principio impresiona, porque uno pasa de verlos por televisión a convivir con ellos. Pero son muy cercanos y te tratan como a uno más. Eso hace todo mucho más fácil».

Por otro lado, su trayectoria en el club blanco le ha permitido trabajar con entrenadores de la talla de Arbeloa, Raúl, Ancelotti y, actualmente, Xabi Alonso. Cada uno ha aportado su visión del fútbol, enseñando con estilos distintos y matices tácticos propios: «Cada entrenador ve el fútbol de forma distinta, tiene su estilo y te pide cosas diferentes. Cada uno intenta enseñarte a su manera, con matices y detalles tácticos distintos».